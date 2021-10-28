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28 октября 2021 г.

Указ губернатора Архангельской области от 28 октября 2021 № 137-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу с 29 октября 2021 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области А.В.Цыбульский


Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 28 октября 2021 года № 137-у


Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Подпункт "а" подпункта 2 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"а) в период с 6:00 часов до 23:00 часов;

обслуживание на вынос, доставка заказов осуществляются круглосуточно;".

2. В пункте 51:

1) подпункт 1 дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:

"не требуется предъявление документов, предусмотренных пунктом 52 настоящего указа, на входе в здания торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), в которых расположены пункты вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019);";

2) подпункт 3 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:

"действие настоящего подпункта не распространяется на деятельность бань;".



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