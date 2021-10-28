Боевое крещение: СБ разбомбили франкистский аэродром 85 лет назад

28 октября 1936 года в небе Испании состоялось боевое крещение скоростного бомбардировщика Андрея Туполева - АНТ-40. Применение самолета, который только начал поступать в Красную армию, позволило советским летчикам и конструкторам оценить достоинства и недостатки машины.

Вмешательство в гражданскую войну Испании итальянской армии и немецкого легиона "Кондор" вынудило Советский Союз начать поставки республиканскому правительству новейшей техники. 15 - 21 октября пароходы "Старый большевик", "КИМ" и "Волга-Лес" доставили в Картахену 31 бомбардировщик СБ. Из них на аэродроме Лос-Льянос было сформировано отдельное подразделение под названием "12-я группа". Бомбардировщики СБ получили у республиканцев прозвище "Катюшка" - так звали русскую девушку-героиню популярной тогда в Испании оперетты "Сарсуэла".

Первыми, не завершив даже сборку и облет всех самолетов, к боевой работе приступила 1-я эскадрилья (1а/12) под командованием опытного летчика - майора Красной армии Эрнста Шахта. О нем следует сказать отдельно.

Эрнст Генрихович родился 14 апреля 1904 года в городе Базель. Как и многие сверстники проникся коммунистическими идеями, но из-за политических преследований в апреле 1922 года эмигрировал из Швейцарии в СССР. После окончания Борисоглебской военной авиационной школы летчиков с 1926 по 1931 годы участвовал в ликвидации басмачества в Средней Азии. За мужество и героизм награжден орденом Красного Знамени. Затем командовал эскадрильей особого назначения, занимавшейся перевозкой высшего командного состава Красной армии, и в мае 1936 года был награжден Орденом Ленина. В Испании сражался под псевдонимом Эрнесто Бейгер.

Как пишет исследователь Павел Селезнев, в ходе первой операции планировалось малыми группами в 3-5 бомбардировщиков нанести удары по аэродромам франкистов, тем самым ослабив их авиационную группировку. Отдельная роль отводилась бомбардировщикам СБ, благодаря высоким летным характеристикам они должны были идти на цель без истребительного сопровождения.

Три бомбардировщика СБ во главе с Эрнстом Шахтом утром 28 октября взлетели с аэродрома Лос-Лланос, преодолев более 350 километров, отбомбились по аэродрому мятежников Таблада близ Севильи. На обратном пути испанский пилот-франкист капитан Салас на Fiat CR.32 заметил возвращающуюся тройку и успел произвести одну атаку. Хотя он заявил о воздушной победе, все три "Катюши" благополучно вернулись на базу. Ни одна из машин не имела повреждений.

Хотя нанесенный ущерб оценивался как незначительный, именно эта первая вылазка вызвала значительный резонанс. Франкисты терялись в догадках, предполагая, что налеты осуществили американские Martin Bomber. Это заблуждение было развеяно после осмотра осколков бомб ФАБ-100 с аэродрома Таблада. Лейтенант испанских ВВС, белоэмигрант Николай Рагозин расшифровал маркировку на русском языке и установил: бомбы изготовлены в СССР в июне 1936 года.

Дальнейшие авиаудары СБ были более результативны. 30 октября и 1 ноября в районе Гамонал была атакована база итальянской авиагруппы Aviation del Tercio. Результатом последней атаки было уничтожение шести истребителей Fiat CR.32 на земле. Всего к 5 ноября 1936 года по данным республиканцев удалось уничтожить на земле 37 вражеских самолетов.

За проявленный в небе Испании героизм майору Эрнсту Шахту было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением Ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Увы, но 30 мая 1941 года он был арестован "как германский шпион" и 23 февраля 1942 года расстрелян. Посмертно реабилитирован в 1955 году.