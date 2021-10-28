Forbes: B-1 ВВС США отрабатывают удары по российскому флоту

Бомбардировщики B-1 ВВС США репетируют уничтожение российских кораблей.

"У 40-летних бомбардировщиков B-1 ВВС США осталось не так много времени", - пишет обозреватель Forbes. - Изношенные воздушными кампаниями над Ираком и Афганистаном, B-1 стоят в очереди на замену, поскольку в следующем десятилетии на вооружение ВВС США поступят новые стелс-бомбардировщики B-21".

Но уже ясно, чем будут заниматься B-1 в последние годы своей службы - угрожать вражескому флоту малозаметными противокорабельными ракетами.

Четыре B-1 из 7-го бомбардировочного крыла с базы ВВС Дайесс в Техасе в начале октября отправились на базу Королевских ВВС в Фэрфорде. В предрассветной темноте 19 октября два бомбардировщика взлетели для выполнения 12-часовой миссии.

Бомбардировщики под кодовыми именами Dark 01 и Dark 02 пролетели на восток над Северным морем, заправили свои топливные баки (помог, по крайней мере, один самолет KC-135 ВВС США с базы RAF Mildenhall), а затем направились на юг, к Черному морю.

Их сопровождали истребители ВВС Канады, Румынии и Польши. В военное время малозаметным бомбардировщикам может понадобиться защита.

Когда 100 B-1 поступили на вооружение в начале 1980-х годов, они предназначались исключительно для нанесения ядерных ударов. В начале 1990-х годов ВВС США провели денуклеаризацию этого типа носителей. В 2000-х годах парк самолетов неуклонно сокращался. Когда Соединенные Штаты и их союзники вторглись в Афганистан в 2001 году и Ирак двумя годами позже, в строю оставалось около 60 B-1.

Десть лет интенсивных боевых действий в засушливой местности изнурили бомбардировщики. Стоимость их обслуживание резко выросла. В 2020 году ВВС обратились к Конгрессу с просьбой разрешить списать 17 наиболее "усталых" B-1, оставив в строю 45, пока в конце 2020-х - начале 2030-х годов им на смену не придет B-21.

И вот, после 20 лет полетов над пустынями и горами, эскадрильи B-1 сместили фокус на воду. Благодаря дальности полета в 5000 миль и полезной нагрузке в 25 тонн, бомбардировщик идеально подходит для морских миссий.

В 2017 году B-1 стал первым самолетом, который ВВС США модифицировали, чтобы нести новую противокорабельную ракету большой дальности (450 километров) с высокотехнологичным многорежимным искателем. B-1 может нести до 24 ракет стоимостью 3 миллиона долларов.

Пара B-1 может выпустить 48 LRASM по Балтийскому флоту России, пишет издание. И выдвигает предположение, что этого будет достаточно, чтобы нанести флоту ощутимые потери.

В настоящее время B-1 регулярно отрабатывают удары LRASM. Во время вылета 19 октября оба бомбардировщика пролетели через международное воздушное пространство над Черным морем. Здесь их дозаправил KC-135 турецких ВВС.

В этот момент на перехват поднялась пара истребителей Су-30 ВМФ России, базирующихся в Крыму. Истребители пролетели рядом, пока бомбардировщики заправляли свои баки.

"Большая дальность действия LRASM позволит B-1 стрелять по российским кораблям в любой точке Черного моря из воздушного пространства НАТО", - уточняет автор.