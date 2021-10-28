Игорь Краснов: Москва поделится с Минском опытом в борьбе с киберпреступлениями

Кроме того, как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, глава российского надзорного ведомства обратил внимание на реальность угрозы, исходящей от экстремистских и террористических организаций, которые активно используют глобальную Сеть в своих интересах. Значительное беспокойство Игорь Краснов выразил в связи с тем влиянием, которое такие идеи оказывают на молодое поколение.
"Особую озабоченность вызывают широкое использование теневых ресурсов Даркнета, правовая неурегулированность обращения различных видов цифровой валюты, ее обмена на фиатные деньги, ареста и изъятия", - заявил Игорь Краснов. При этом он обратил внимание Андрея Шведа на актуальность поднятой ФАТФ проблемы контроля за оборотом виртуальных активов.
Игорь Краснов рассказал Генпрокурору Беларуси о тех мерах, которые российские прокуроры выработали для борьбы с нарушениями на криптовалютном рынке, и выразил готовность поделиться опытом этой работы на экспертном уровне.