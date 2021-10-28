Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 21 октября 2021 года № 741 "О внесении изменения в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", указами Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", методическими рекомендациями МР 3.1.0178-20, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 г., предложением главного государственного санитарного врача по Краснодарскому краю от 21 октября 2021 г. № 23-00-08/5-16988-2021, в целях предотвращения угрозы распространения на территории Краснодарского края новой коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Внести в постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, дополнив пунктом 21 следующего содержания:

"21. Установить, что:

1) с 25 октября 2021 г. до 1 декабря 2021 г. на территории Краснодарского края:

посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет) массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий, проведение которых не приостановлено настоящим постановлением, допускается при условии соблюдения ранее установленных ограничений (запретов) и требований, установленных настоящим постановлением, а также при условии наличия у посетителей QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

проведение детских массовых спортивных, культурных мероприятий временно приостанавливается;

2) с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. на территории Краснодарского края проведение массовых спортивных, физкультурных, развлекательных, зрелищных, культурных мероприятий временно приостанавливается, за исключением мероприятий при условии предварительного согласования их проведения Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации (его заместителями) и выполнения соответствующих рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

3) с 30 октября 2021 г. по 7 ноября 2021 г. на территориях курортов федерального и краевого значения, расположенных в Краснодарском крае, оказание услуг общественного питания в объектах общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами таких мест, допускается при условии соблюдения ранее установленных ограничений (запретов) и требований, установленных настоящим постановлением, а также при условии наличия у посетителей (за исключением лиц, не достигших 18 лет) QR-кода сертификата вакцинации (сертификата вакцинации) или медицинского документа, которыми подтверждается получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от новой коронавирусной инфекции, либо QR-кода сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (сертификата о перенесенном заболевании) или медицинского документа, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев.".

2. Департаменту информационной политики Краснодарского края (Жукова Г.А.) обеспечить размещение (опубликование) настоящего постановления на официальном сайте администрации Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и направление на "Официальный интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Галася И.П.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И.Кондратьев







