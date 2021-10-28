Постановление губернатора Курской области от 28 октября 2021 года № 465-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года"

Во изменение постановления Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" постановляю:

Внести в постановление Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 460-пг "О режиме нерабочих дней на территории Курской области в период с 25 октября 2021 года по 7 ноября 2021 года" (в редакции постановления Губернатора Курской области от 22.10.2021 № 463-пг) следующие изменения:

1) в пункте 1 слово "мая" заменить словом "октября", слова "октябре - ноябре 2021 года" заменить словами "октябре - ноябре 2021 г.";

2) в пункте 3:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

"5) организации розничной торговли продовольственными товарами, зоотоварами, продуктами детского питания, детской обувью и детской одеждой, а также организации розничной торговли непродовольственными товарами, расположенные вне торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов);";

дополнить подпунктами 22 и 23 следующего содержания:

"22) операторы связи, в том числе сотовой, фиксированной и спутниковой, включая места продажи сим-карт и мобильных устройств, расположенные вне торговых центров (комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) и имеющие отдельный вход;";

"23) организации, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей, включая телерадиовещание.".

Губернатор Курской области Р.Старовойт







