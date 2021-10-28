Лавров примет участие в саммите "двадцатки" в Риме в очном формате

Министр иностранных дел России Сергей Лавров будет очно участвовать во встрече лидеров стран Группы двадцати, которая пройдет в Риме с 30 по 31 октября. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как ожидается, у министра состоятся "на полях" переговоры с китайским коллегой Ван И, остальные возможные двусторонние встречи "прорабатываются с учетом графика".

Ранее во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин примет участие в мероприятиях саммита G20 в режиме онлайн.