Постановление губернатора Ленинградской области от 27 октября 2021 года № 101-пг "О реализации пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г."

В соответствии с пунктом 4 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.":

Режим работы организаций культуры и здравоохранения, находящихся на территории Ленинградской области, в нерабочие дни, предусмотренные пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 года № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", устанавливается локальными нормативными актами соответствующих организаций с учетом ограничений, предусмотренных постановлением Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года № 573 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области".

Исполняющий обязанности Губернатора Ленинградской области, Первый вице-губернатор Ленинградской области - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Ленинградской области И.Петров







