Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
28.10.2021,  
16:03
Текст:  Алексей Брусилов

Модификацию советского Ан-28 превратили в самолет для спецназа США

В минувший вторник в варшавском аэропорту Бабице впервые показали прототип самолета MC-145B. Как сообщает ресурс Lotnictwo, летательный аппарат предназначен для американского командования специальных операций.

Он создан на основе M28 Skytruck, который, в свою очередь, является модификацией советского двухдвигательного турбовинтового Ан-28, выпускавшегося в Польше по лицензии с начала 80-х годов.

Крылатая машина предназначена для выполнения различных задач: выброски парашютистов, перевозки грузов и эвакуации раненых, а также поражения различных наземных целей.

В носовой части установлена прицельная оптико-электронная система. Под фюзеляжем может размещаться дополнительное радиоэлектронное оборудование.

MC-145B приспособлен для использования различного вооружения, в том числе применяемого на боевых вертолетах AH-64 Apache, AH-1Z Viper и ударных беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, а также управляемых ракет AGM-114 Hellfire.

Фото: youtube.com
Новая САУ: пушку М-46 установили на КрАЗ во Вьетнаме

Кроме того, на четырех подкрыльевых узлах подвешиваются 130-килограммовые корректируемые авиационные бомбы GBU-39.

Заявляется о возможности применения высокоточных боеприпасов AGM-176 Griffin, GBU-69 и др.

Ожидается, что процесс сертификации самолета завершится к середине 2022 года, а серийное производство на польском авиационном заводе PZL начнется в 2023-2024 годах.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
США
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Учебный парашют "Кадет-75" позволит десантироваться с высоты 150 метров 10:40
Армия США пересмотрит стандарты роста и веса солдат 26.10.2021
Шах-бомба: как США помогали Ирану создавать ядерное оружие 25.10.2021
фото
Заправщики с самозатягивающимся покрытием поступили в войска 25.10.2021
Истребитель J-10S совершил вынужденную посадку на воду в Китае 25.10.2021
самолеты
Пара ракетоносцев Ту-22М3 пролетела над Черным морем 26.10.2021
Израильские летчики отрабатывают действия против российских систем ПВО 26.10.2021