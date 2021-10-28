Модификацию советского Ан-28 превратили в самолет для спецназа США

В минувший вторник в варшавском аэропорту Бабице впервые показали прототип самолета MC-145B. Как сообщает ресурс Lotnictwo, летательный аппарат предназначен для американского командования специальных операций.

Он создан на основе M28 Skytruck, который, в свою очередь, является модификацией советского двухдвигательного турбовинтового Ан-28, выпускавшегося в Польше по лицензии с начала 80-х годов.

Крылатая машина предназначена для выполнения различных задач: выброски парашютистов, перевозки грузов и эвакуации раненых, а также поражения различных наземных целей.

В носовой части установлена прицельная оптико-электронная система. Под фюзеляжем может размещаться дополнительное радиоэлектронное оборудование.

MC-145B приспособлен для использования различного вооружения, в том числе применяемого на боевых вертолетах AH-64 Apache, AH-1Z Viper и ударных беспилотных летательных аппаратах MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, а также управляемых ракет AGM-114 Hellfire.

Кроме того, на четырех подкрыльевых узлах подвешиваются 130-килограммовые корректируемые авиационные бомбы GBU-39.

Заявляется о возможности применения высокоточных боеприпасов AGM-176 Griffin, GBU-69 и др.

Ожидается, что процесс сертификации самолета завершится к середине 2022 года, а серийное производство на польском авиационном заводе PZL начнется в 2023-2024 годах.