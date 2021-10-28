Постановление губернатора Мурманской области от 27 октября 2021 года № 144-ПГ "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595"

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." постановляю:

1. Исполнительным органам государственной власти Мурманской области в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять функционирование, организовав работу в соответствии с распоряжением Губернатора Мурманской области от 25.10.2021 № 260-РГ, предусматривающим решение неотложных вопросов в установленной сфере деятельности, включая организацию рассмотрения сообщений, поступивших через систему "Инцидент Менеджмент" и портал "Наш Север", в порядке и сроки, установленные для работы с сообщениями из открытых источников, а также недопущение приостановления и (или) переносов сроков исполнения финансовых обязательств и закупочных процедур, обеспечение обработки входящей и исходящей корреспонденции.

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области обеспечить организацию работы подведомственных организаций с учетом специфики их деятельности и необходимости обеспечения оказания государственных услуг гражданам.

3. Министерству развития Арктики и экономики Мурманской области (Русскова Т.В.) в срок до 15.11.2021 представить предложения по оказанию мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 года.

4. Установить, что в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года:

4.1. Кинотеатры (кинозалы), Мурманский океанариум, организации, осуществляющие деятельность в сфере культуры и искусства (театры, дворцы дома) культуры, ГОАУК "Мурманская областная филармония"), музеи, библиотеки, расположенные на территории Мурманской области, осуществляют деятельность в следующем режиме:

- в период с 1 по 3 ноября - в обычном режиме функционирования;

- 30, 31 октября, с 4 по 7 ноября - в соответствии с особенностями, предусмотренными режимом работы конкретной организации для выходных и праздничных дней.

4.2. Деятельность архивов и образовательных организаций в сфере культуры и искусства, расположенных на территории Мурманской области, не осуществляется.

4.3. Медицинские организации, расположенные на территории Мурманской области, осуществляют деятельность в следующем режиме:

- в период с 1 по 3 ноября - в обычном режиме функционирования;

- 30,31 октября, с 4 по 7 ноября - в соответствии с ранее установленным режимом работы с учетом специфики их деятельности и необходимости оказания медицинских услуг гражданам.

Положения настоящего пункта не распространяются на организации, определенные в пункте 3 Указа Президента Российской Федерации от 20.10.2021 № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.".

4.4. Многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг, подведомственные Министерству цифрового развития Мурманской области, осуществляют деятельность в следующем режиме:

- в период с 1 по 3 ноября - в обычном режиме функционирования;

- с 4 по 7 ноября - в соответствии с графиком функционирования, предполагающим дежурство сотрудников, обеспечивающих оказание содействия гражданам в получении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сертификата переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), результата ПЦР-теста (в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг), в том числе на бумажном носителе.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области:

5.1. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года осуществлять функционирование в режиме работы, предусматривающем решение неотложных вопросов в установленной сфере деятельности, включая организацию рассмотрения сообщений, поступивших через систему "Инцидент Менеджмент" и портал "Наш Север", в порядке и сроки, установленные для работы с сообщениями из открытых источников, а также недопущение приостановления и (или) переносов сроков исполнения финансовых обязательств и закупочных процедур, обеспечение обработки корреспонденции.

5.2. В период с 30 октября по 7 ноября 2021 года обеспечить организацию работы:

5.2.1. Подведомственных организаций с учетом специфики их деятельности и необходимости обеспечения функционирования организаций в целях предоставления услуг гражданам.

5.2.2. Многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, подведомственных органам местного самоуправления, в следующем режиме:

- в период с 1 по 3 ноября - в обычном режиме функционирования;

- с 4 по 7 ноября - в соответствии с графиком функционирования, предполагающим дежурство сотрудников, обеспечивающих оказание содействия гражданам в получении QR-кода, подтверждающего наличие сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сертификата переболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), результата ПЦР-теста (в случае сдачи теста в лаборатории, передающей результаты на Единый портал государственных и муниципальных услуг), в том числе на бумажном носителе.

5.3. В период с 1 по 3 ноября 2021 года обеспечить работу в режиме свободного посещения дежурных групп в муниципальных дошкольных образовательных организациях исходя из потребности родителей (законных представителей).

5.4. Организовать и обеспечить введение в муниципальных общеобразовательных организациях каникул для обучающихся с 30 октября по 7 ноября 2021 года включительно.

6. Руководителям исполнительных органов государственной власти Мурманской области и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской области организовать и обеспечить информирование населения о режиме работы и порядке оказания услуг подведомственными им организациями в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

7. Руководителям организаций, указанных в пункте 4 настоящего постановления:

- обеспечить осуществление деятельности организаций в строгом соответствии с Правилами поведения, обязательными для исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденными постановлением Правительства Мурманской области от 04.04.2020 № 175-ПП;

- обеспечить информирование населения о режиме работы организаций в период с 30 октября по 7 ноября 2021 года.

8. Контроль за реализацией настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Мурманской области О.Н. Демченко.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







