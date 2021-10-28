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28.10.2021 16:09
Рубрика: Происшествия

"Муз-ТВ" обвинили в пропаганде нетрадиционных отношений среди детей

Текст: Владислав Куликов

В Басманный районный суд Москвы поступило административное дело на телеканал "Муз-ТВ". Как сообщает РИА Новости, телеканал обвиняется в пропаганде нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних.

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"В суд поступил протокол о совершении административного правонарушения в отношении ООО "Муз ТВ Операционная компания", - сказали в суде. Дело будет рассмотрено 17 ноября. Протокол составлен по части 2 статьи 6.21 КоАП "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних". Санкция статьи предусматривает штраф в миллион рублей или приостановку работы на срок до 90 суток.

Вероятно, претензии предъявлены за нашумевшую церемонию вручения "Премии "Муз-ТВ". Она прошла в июне этого года. Филипп Киркоров и рэпер Дава появились на красной дорожке в компании полуобнаженных мужчин. Сами исполнители вели себя как влюбленная пара, что дало повод журналистам интерпретировать этот перфоманс как "гей-свадьбу". "Веселые" похождения артистов тогда широко обсуждалось, и многие были возмущены подобным "артистизмом". Тем не менее, пока нет точной информации, связан ли протокол именно с этим событием или нет.

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