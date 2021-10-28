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28.10.2021,  
14:00
Текст:  Алексей Моисеев

Новая САУ: пушку М-46 установили на КрАЗ во Вьетнаме

Во Вьетнаме проходит испытания колесная самоходная артиллерийская установка PTH-130. Внешне эта боевая машина очень похожа на САУ из серии Jupiter, которая выпускалась на Кубе и впервые была продемонстрирована в середине первого десятилетия ХХI века.
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Как сообщается, в новинке использована советская 130-мм пушка М-46 образца 1953 года, а в качестве шасси - известный трехосный вездеход КрАЗ-255, прозванный "Лаптежником".

"Сорок шестые" длительное время эксплуатируются в подразделениях Народной армии. Они были проверены в реальной боевой остановке, например, в ходе боевых действий против американских вооруженных сил, и очень хорошо себя зарекомендовали.

Их скорострельность достигает восьми выстрелов в минуту. Начальная скорость снаряда - 930 метров в секунду. Максимальная дальность стрельбы обычными осколочно-фугасными снарядами - более 27 км.

В то же время в ряде стран для них выпускаются активно-реактивные боеприпасы, имеющие возможность поражать цели на значительно больших дистанциях, например иранские бьют уже на 37 км.

В качестве основного недостатка этих пушек называют недостаточную подвижность, присущую, впрочем, всем буксируемым системам. Именно для того, чтобы ликвидировать это слабое место, ее и превратили в самоходку, способную разгоняться до 70 км/ч по хорошей дороге. Запас хода - 450 км.

Фото: CeeGee / wikimedia.org
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Пока нет точных данных о том, сколько человек входит в экипаж PTH-130, но сообщалось, что Jupiter эксплуатируют шесть военнослужащих, во время марша находящихся в сдвоенной кабине оригинальной конструкции.

Ранее во Вьетнаме уже выпускали колесные артиллерийские установки на базе российских автомобилей "Урал", смонтировав на них трофейные 105-мм американские гаубицы М101А1.

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Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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