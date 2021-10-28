От COVID умер Валерий Степанов - судья из телепрограммы "Суд присяжных"

В Москве скончался Валерий Степанов, судья из шоу "Суд присяжных", так же известный по мему "Полностью оправдан!"

О смерти Степанова сообщил в Facebook его коллега Рубен Маркарьян. Указав причину смерти 66-летнего мужчины - коронавирус.

"Последние слова были вчера. "Побеждаю Ковид!" Понимаете? Не "болею", а "побеждаю". Верим, что победил, дорогой Валерий Иванович. Просто не проснулся в нашем мире сегодня утром…" - написал Маркарьян.

"Суд присяжных" - шоу канала НТВ. В каждом выпуске проекта рассматриваются особо тяжкие уголовные дела, основанные на реальных преступлениях. Под председательством судьи Степанова двенадцать присяжных оценивали доказательства вины или невиновности подсудимого, представленные сторонами обвинения и защиты.