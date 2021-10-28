Песков опроверг перезапуск информационной кампании по вакцинации

Перезапуск информационной кампании продвижения вакцинации от коронавируса - неверная информация СМИ. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Корректировки идут постоянно, а жесткие условия диктует пандемия: если человек не прививается, то может умереть и ему будет некомфортно жить.

"Эта информация не соответствует действительности, никакого перезапуска нет, - опроверг Песков публикацию в издании "КоммерсантЪ". "Абсолютно неверная информация, - подчеркнул он. - Информационная кампания - это как езда на велосипеде, особенно в том, что касается вакцинации, с учетом специфики подхода соотечественников к теме".

"Это постоянная кампания, которая должна вестись и ведется на постоянной основе в разных сегментах - и в традиционных медиа, и в новых медиа. Никакого перезапуска нет и быть не может", - повторил пресс-секретарь президента. "Кампания есть, и она будет продолжаться", - заверил он.

"А достаточно или нет - можно сказать, что пока мы не достигнем нашей цели и такого общественного иммунного барьера, любые наши усилия будет считать недостаточными", - пояснил Песков. "Мы должны убедить всех", - сказал он.

На вопрос, корректируется ли эта кампания, пресс-секретарь президента пояснил, что корректировка идет постоянно. "И здесь, в данном случае, жесткость, не жесткость - условия слишком жесткие диктует нам пандемия. И они очень простые: если человек не прививается, то он может умереть, если человек не прививается, то ему будет некомфортно жить", - заключил он.