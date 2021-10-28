Правительство внесло законопроект о защите региональных брендов за рубежом

В Госдуму внесен законопроект о присоединении России к Женевскому акту Лиссабонского соглашения, позволяющему на международном уровне регистрировать географическое указание места производства товара. Таким образом акт расширяет перечень объектов интеллектуальной собственности, подлежащих охране, отмечает ТАСС.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проект направлен на "повышение уровня охраны и защиты региональных брендов, создание новых возможностей для экономического развития регионов и поддержки местных производителей". Кроме того, законопроект призван обеспечить дальнейшую интеграцию России в глобальные системы охраны объектов интеллектуальной собственности.