Законопроект Приморского края "О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ИНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

1. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2022 год:

1) общий объем доходов краевого бюджета - в сумме 150 928 080 162,19 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 38 863 113 726,75 рубля;

2) общий объем расходов краевого бюджета - в сумме 158 064 497 202,19 рубля, в том числе общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным гарантийным случаям 0,00 рубля;

3) размер дефицита краевого бюджета - в сумме 7 136 417 040,00 рубля;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2023 года - в сумме 13 167 448 849,80 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 438 430 006,66 рубля.

2. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2023 год и 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2023 год - в сумме 144 690 174 896,00 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 30 930 080 760,00 рубля, на 2024 год - в сумме 144 886 429 441,00 рубля, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, - в сумме 26 583 634 412,00 рубля;

2) общий объем расходов краевого бюджета на 2023 год - в сумме 144 690 174 896,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 2 921 529 758,10 рубля, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным гарантийным случаям - 0,00 рубля, на 2024 год - в сумме 144 886 429 441,00 рубля, в том числе условно утвержденные расходы - в сумме 5 914 789 600,00 рубля, общий объем бюджетных ассигнований на исполнение государственных гарантий Приморского края по возможным гарантийным случаям - 438 430 006,66 рубля;

3) размер дефицита краевого бюджета на 2023 год - в сумме 0,00 рубля, на 2024 год - в сумме 0,00 рубля;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2024 года - в сумме 12 513 610 354,96 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 438 430 006,66 рубля;

5) верхний предел государственного внутреннего долга Приморского края на 1 января 2025 года - в сумме 11 830 279 502,90 рубля, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Приморского края - 0,00 рубля.

3. Установить источники внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 2. ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

1. Установить, что доходы краевого бюджета, поступающие в 2022 году, формируются за счет:

доходов от уплаты федеральных налогов и сборов, налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, региональных налогов в соответствии с нормативами отчислений, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации и законодательством о налогах и сборах;

неналоговых доходов в соответствии с нормативами отчислений, установленными в соответствии с федеральным законодательством, законами Приморского края, в том числе:

части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей в бюджет, - в размере не менее 95 процентов;

доходов от платежей, взимаемых государственными организациями Приморского края за выполнение определенных функций, - по нормативу 100 процентов;

доходов от продажи земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков - по нормативу 50 процентов;

доходов от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

платы по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти Приморского края, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти Приморского края, - по нормативу 50 процентов;

доходов в виде безвозмездных поступлений;

невыясненных поступлений, зачисляемых в бюджеты субъектов Российской Федерации, - по нормативу 100 процентов;

прочих неналоговых доходов бюджетов субъектов Российской Федерации - по нормативу 100 процентов.

2. Установить, что в доходы краевого бюджета зачисляются:

1) суммы задолженности и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам, поступающие от налогоплательщиков, по нормативам отчислений в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;

2) суммы задолженности и перерасчеты по налогу с продаж и сбору на нужды образовательных учреждений, взимаемому с юридических лиц, - по нормативу 100 процентов;

3) суммы задолженности и перерасчеты по прочим налогам и сборам субъектов Российской Федерации - в размере 100 процентов доходов;

4) средства, поступающие на лицевые счета получателей средств краевого бюджета в погашение дебиторской задолженности прошлых лет, - в размере 100 процентов доходов.

СТАТЬЯ 3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Установить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, представительные органы которых согласовали замену части дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) дополнительным нормативом, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 4. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ ОТ АКЦИЗОВ НА НЕФТЕПРОДУКТЫ

1. Установить, что в местные бюджеты подлежат зачислению 10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Приморского края от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации).

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации), на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 5. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЕ НОРМАТИВЫ ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОТ НАЛОГА, ВЗИМАЕМОГО В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 6. ОБЪЕМЫ ДОХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

Учесть в краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов доходы в объемах согласно приложению 5 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 7. ОСОБЕННОСТИ ЗАЧИСЛЕНИЯ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ВО ВРЕМЕННОЕ РАСПОРЯЖЕНИЕ КРАЕВЫМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ И ОРГАНАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распоряжение краевым государственным казенным и бюджетным учреждениям, органам государственной власти Приморского края в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственной власти Приморского края, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в территориальном органе Федерального казначейства.

СТАТЬЯ 8. БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленных частями 1, 2 статьи 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в ведомственной структуре расходов краевого бюджета согласно приложению 7 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов по государственным программам Приморского края и непрограммным направлениям деятельности согласно приложению 8 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований из краевого бюджета, направленных на реализацию национальных проектов в Приморском крае, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Приморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

6. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

7. Утвердить размер Резервного фонда Правительства Приморского края на 2022 год, - в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2023 год - в сумме 50 000 000,00 рубля, на 2024 год, - в сумме 50 000 000,00 рубля.

8. Утвердить размер Резервного фонда Правительства Приморского края по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2022 год, - в сумме 200 000 000,00 рубля, на 2023 год - в сумме 140 000 000,00 рубля, на 2024 год, - в сумме 140 000 000,00 рубля.

9. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Приморского края на 2022 год в размере 14 590 736 725,46 рубля, на плановый период 2023 и 2024 годов - в размере соответственно 12 612 763 505,19 рубля и 12 582 020 052,86 рубля.

10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), предусмотренные нормативными правовыми актами Приморского края, предоставляются в порядке, установленном Правительством Приморского края (далее - Правительство края), в следующих случаях:

1) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования;

2) организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края на возмещение недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими услуг по организации отдыха и оздоровления детей на территории Приморского края;

3) частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, на возмещение (финансовое обеспечение) затрат на реализацию образовательных программ среднего профессионального образования;

4) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности;

5) юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края, - на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

6) организациям на частичное возмещение расходов, связанных с производством и распространением социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края;

7) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края;

8) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

9) организациям железнодорожного транспорта на возмещение недополученных доходов в связи с перевозкой пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Приморского края по предельным тарифам;

10) юридическим лицам на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с регулированием органами исполнительной власти Приморского края тарифов на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом на местных воздушных линиях Приморского края;

11) авиационным предприятиям на финансовое обеспечение затрат на содержание и организацию эксплуатации аэропортов и (или) аэродромов, вертодромов, посадочных площадок гражданской авиации, воздушных судов, находящихся в собственности Приморского края и (или) приобретаемых по договорам финансовой аренды (лизинга) в собственность Приморского края, а также на приобретение имущества, необходимого для осуществления пассажирских перевозок на местных воздушных линиях в Приморском крае;

12) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники, оборудования и племенного скота, в том числе на условиях лизинга;

13) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

14) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

15) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования);

16) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством и отгрузкой на собственную переработку гречихи и (или) риса;

17) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией овощей закрытого грунта;

18) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с производством и реализацией картофеля и (или) овощей открытого грунта;

19) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (на возмещение части затрат, связанных с приобретением семян сельскохозяйственных культур для посева);

20) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (на возмещение части затрат, связанных с проведением агротехнологических работ);

21) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с поддержкой закладки и уходом за многолетними плодовыми и (или) ягодными насаждениями, виноградниками и виноградными питомниками;

22) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с развитием племенного животноводства;

23) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на поддержку сельскохозяйственного производства по отдельным подотраслям растениеводства и животноводства (на возмещение части затрат по поддержке племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления);

24) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края гранты на развитие семейных животноводческих ферм;

25) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на финансовое обеспечение затрат по созданию и развитию крестьянских (фермерских) хозяйств);

26) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на финансовое обеспечение затрат на грантовую поддержку сельскохозяйственных потребительских кооперативов;

27) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

28) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на реализацию мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения (в рамках федерального проекта "Экспорт продукции агропромышленного комплекса");

29) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на государственную поддержку стимулирования увеличения производства масличных культур;

30) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации;

31) Центру компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на обеспечение деятельности;

32) хлебопекарным предприятиям Приморского края - на возмещение части затрат, связанных с производством социальных сортов хлеба;

33) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на возмещение части затрат, связанных с производством зерновых и зернобобовых культур);

34) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования (на возмещение части затрат, связанных с приростом производства молока);

35) сельскохозяйственным товаропроизводителям Приморского края на возмещение части затрат, связанных с развитием отрасли птицеводства и молочного скотоводства;

36) работодателям - владельцам сертификатов на реализацию ополнительных мероприятий в сфере занятости населения (cубсидии юридическим лицам - владельцам сертификатов на привлечение трудовых ресурсов из субъектов, не включенных в перечень субъектов РФ, привлечение трудовых ресурсов в которые является приоритетным, софинансируемые за счет средств федерального бюджета, в рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения);

37) работодателям-организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

38) работодателям-организациям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

39) организациям, производящим электрическую энергию и поставляющим ее для населения Приморского края, - на возмещение затрат или недополученных доходов, возникающих в связи с установлением тарифов для населения, не обеспечивающих возмещение полных затрат организаций;

40) организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, на финансовое обеспечение и (или) возмещение затрат, связанных с приобретением топлива;

41) теплоснабжающим организациям - на компенсацию выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготного тарифа на тепловую энергию (мощность);

42) организациям, оказывающим на территории Приморского края услуги по теплоснабжению объектов жилищно-коммунального хозяйства, - на проведение мероприятий энергоресурсосбережения и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Приморского края;

43) казенному предприятию Приморского края "Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края" в целях восстановления платежеспособности;

44) акционерному обществу "Корпорация развития жилищного строительства" на финансовое обеспечение (возмещение) затрат, связанных с предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой;

45) организациям, осуществляющим аквакультуру (рыбоводство) на территории Приморского края, на возмещение части затрат, связанных с развитием аквакультуры (рыбоводства);

46) организациям, осуществляющим рыбохозяйственную деятельность на территории Приморского края, на возмещение части затрат, связанных с развитием рыбоперерабатывающих и холодильных мощностей;

47) сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) и товарного осетроводства;

48) юридическим лицам на возмещение недополученных доходов по договорам финансовой аренды (лизинга);

49) субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, на финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией проекта в сфере социального предпринимательства;

50) субъектам малого и среднего предпринимательства на финансовое обеспечение затрат, связанных с выполнением исследований, разработок и коммерциализацией результатов этой деятельности;

51) организациям в связи с оказанием услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Приморского края;

52) юридическим лицам на реализацию мероприятий по созданию условий для обеспечения стабильной мобильной связи и доступа в Интернет;

53) энергоемким организациям горнодобывающей промышленности Приморского края на финансовое обеспечение части затрат на оплату электроэнергии, потребленной на производственные (технологические) нужды;

54) субъектам туристской индустрии Приморского края на благоустройство мест туристского показа.

11. Утвердить субсидии следующим некоммерческим организациям, не являющимся краевыми государственными учреждениями:

1) на обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации "Центр содействия развитию молодежи Приморского края";

2) Региональному отделению Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения "ЮНАРМИЯ" Приморского края в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов;

3) краевой молодежной общественной организации "Приморский клуб веселых и находчивых" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов;

4) Приморскому региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации "Российские Студенческие Отряды" в целях финансового обеспечения затрат на развитие общественно значимых проектов;

5) Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации "Союз театральных деятелей Российской Федерации (Всероссийское театральное общество)";

6) автономной некоммерческой организации "Приморский культурно-исторический центр" на обеспечение уставной деятельности;

7) некоммерческим организациям на осуществление издательской деятельности;

8) некоммерческим организациям на реализацию креативных проектов;

9) автономной некоммерческой организации "Краевой центр подготовки граждан к военной службе и военно-патриотического воспитания ДОСААФ России "Гвардеец" в целях финансового обеспечения затрат на реализацию мероприятий патриотическому воспитанию детей и подростков Приморского края;

10) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми, на создание дополнительных мест (групп) для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности;

11) частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования;

12) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат, связанных с предоставлением дошкольного образования;

13) поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Приморского края, - на возмещение затрат, связанных с предоставлением социальных услуг в соответствии с индивидуальной программой предоставления социальных услуг;

14) социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края, оказывающим услуги по профилактике социального сиротства, поддержке материнства и детства;

15) Дальневосточной Межрегиональной общественной организации инвалидов "Ковчег" на финансовое обеспечение затрат, связанных с предоставлением транспортной услуги по групповой перевозке отдельных категорий граждан;

16) Приморской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

17) Приморской краевой организации общероссийской общественной организации "Всероссийское общество инвалидов";

18) Приморской краевой организации Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых";

19) Приморскому региональному отделению Общероссийской общественной организации инвалидов "Всероссийское общество глухих";

20) Приморскому отдельному казачьему обществу Уссурийского войскового казачьего общества;

21) социально ориентированным некоммерческим организациям Приморского края на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией общественно значимых программ (проектов) по направлениям деятельности;

22) организациям на частичное возмещение расходов, связанных с производством и распространением социально значимой продукции средств массовой информации, печатной продукции, а также проведением социально значимых мероприятий в области массовых коммуникаций и информационного обеспечения населения Приморского края;

23) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при предоставлении ими льгот по оплате физкультурно-спортивных услуг населению Приморского края;

24) юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат и (или) недополученных доходов, возникающих при обеспечении ими занятий адаптивной физической культурой и спортом инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

25) физкультурно-спортивным организациям на подготовку спортивного резерва для спортивных команд спортивных клубов по игровым видам спорта;

26) физкультурно-спортивным организациям, основным видом деятельности которых является развитие профессионального спорта и спортивные команды которых участвуют от имени Приморского края в межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях;

27) автономной некоммерческой организации "Дирекция по проведению VII Международных спортивных игр "Дети Азии" на обеспечение уставной деятельности;

28) работодателям - некоммерческим организациям на частичное возмещение затрат, связанных с оплатой труда работников из числа граждан, трудоустроенных по направлению органов службы занятости населения и относящихся к категории лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;

29) работодателям - некоммерческим организациям на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

30) фонду Приморского края "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Приморского края";

31) Фонду поддержки обманутых дольщиков Приморского края;

32) унитарной некоммерческой организации "Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Приморского края";

33) автономной некоммерческой организации "Туристско-информационный центр Приморского края";

34) автономной некоммерческой организации "Инвестиционное Агентство Приморского края";

35) автономной некоммерческой организации "Центр поддержки предпринимательства Приморского края";

36) Гарантийному фонду Приморского края;

37) Микрокредитной компании "Фонд развития предпринимательства и промышленности Приморского края";

38) некоммерческим организациям на создание приютов для животных в целях осуществления деятельности по содержанию животных, в том числе животных без владельцев;

39) некоммерческим организациям на создание вольера для разведения диких копытных животных;

40) некоммерческим организациям Приморского края на создание и финансовое обеспечение деятельности "Школьного лесничества";

41) некоммерческим организациям - аккредитованным краевым спортивным федерациям на осуществление уставной деятельности;

42) некоммерческим организациям на финансовое обеспечение затрат связанных с организацией и проведением событийных мероприятий в сфере туризма;

43) адвокатской палате Приморского края на оплату труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Приморского края, и компенсацию их расходов на оказание бесплатной юридической помощи, а также на материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи в труднодоступных и малонаселенных местностях Приморского края.

12. Порядок определения объема и предоставления указанных в части 11 настоящей статьи субсидий из краевого бюджета устанавливается Правительством края.

СТАТЬЯ 9. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ ДРУГИМ БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 43 598 125 783,55 рубля, на 2023 год в сумме 35 613 850 096,95 рубля, на 2024 год в сумме 34 278 690 489,33 рубля.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на 2022 год в размере 43 380 458 783,55 рубля, на 2023 год - в размере 35 612 212 616,95 рубля, на 2024 год - в размере 34 276 987 539,33 рубля, из них:

в форме дотаций на 2022 год - 4 513 478 549,00 рубля, на 2023 год - 2 065 324 551,00 рубля, на 2024 год - 2 044 324 733,00 рубля;

в форме субсидий на 2022 год - 12 736 221 835,46 рубля, на 2023 год - 6 279 950 605,57 рубля, на 2024 год - 3 724 420 238,72 рубля;

в форме субвенций на 2022 год - 24 326 176 399,09 рубля, на 2023 год - 25 508 812 860,38 рубля, на 2024 год - 26 750 117 967,61 рубля;

в форме иных межбюджетных трансфертов на 2022 год - 1 804 582 000,00 рубля, на 2023 год - 1 758 124 600,00 рубля, на 2024 год - 1 758 124 600,00 рубля.

3. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2022 год в сумме 12 778 849 641,00 рубля, на 2023 год в сумме 12 128 111 308,00 рубля, на 2024 год в сумме 11 229 215 890,00 рубля.

Заменить часть дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов на 2022 год в сумме 11 225 541 092,00 рубля, на 2023 год в сумме 10 799 488 757,00 рубля, на 2024 год в сумме 9 921 593 157,00 рубля.

4. При расчете дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов определить:

1) уровень, установленный в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края: на 2022 год - в размере 192 процентов, на 2023 год - в размере 182 процента, на 2024 год - в размере 179 процентов;

2) минимальный уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, необходимый для определения общего объема дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) Приморского края, - в размере 70 процентов;

3) условную долю расходов бюджетов муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов): по дошкольному образованию - в размере 20 процентов; по общему образованию - в размере 30 процентов; по муниципальному управлению и национальной экономике - в размере 20 процентов; по остальным расходам - в размере 30 процентов.

5. Утвердить для определения общего объема субвенций на исполнение полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

1) среднекраевой объем субвенций бюджетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя городских поселений - в размере 604 рубля;

2) среднекраевой объем субвенций бюджетам муниципальных районов Приморского края в расчете на одного жителя сельских поселений - в размере 850 рублей.

6. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований Приморского края, предоставляемых из краевого бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 12 к настоящему Закону.

7. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложениям 13-16 к настоящему Закону.

8. Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Приморского края (за исключением межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложениями 13-16 к настоящему Закону) утверждается Правительством края.

9. Утвердить объем субвенции федеральному бюджету на осуществление части переданных полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, на 2022 год в сумме 1 667 000,00 рубля, на 2023 год в сумме 1 637 480,00 рубля, на 2024 год в сумме 1 702 950,00 рубля.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования за счет средств краевого бюджета на 2022 год в сумме 216 000 000,00 рублей.

11. Установить, что в 2022 году предоставление из краевого бюджета в местный бюджет межбюджетных трансфертов в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета.

Полномочия получателя средств краевого бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов в 2022 году осуществляет территориальный орган Федерального казначейства на основании решений главных распорядителей средств краевого бюджета.

Операции с указанными межбюджетными трансфертами учитываются на лицевых счетах, открытых получателями средств местных бюджетов в территориальном органе Федерального казначейства.

Положения абзацев первого - третьего настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утверждаемый Правительством края.

СТАТЬЯ 10. О НОРМАТИВАХ РАСХОДОВ И НОРМАТИВАХ ЧИСЛЕННОСТИ ДЛЯ РАСЧЕТА СУБВЕНЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

1. Для определения объема субвенций на осуществление переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий Приморского края, формирующих единую субвенцию местным бюджетам муниципальных образований Приморского края, утвердить:

1) норматив численности муниципальных служащих - членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, работающих на постоянной штатной основе, норматив расходов на обеспечение деятельности одной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону;

2) норматив численности муниципальных служащих - председателей административных комиссий и норматив расходов на обеспечение деятельности одной административной комиссии на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

2. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение переданных органам местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда утвердить норматив расходов на содержание одного муниципального служащего, осуществляющего отдельные государственные полномочия, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

3. Для определения объема субвенций бюджетам муниципальных образований Приморского края на выполнение полномочий Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния утвердить норматив численности муниципальных служащих органов записи актов гражданского состояния администраций муниципальных образований Приморского края, реализующих на территории Приморского края полномочия Российской Федерации по государственной регистрации актов гражданского состояния, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 11. ПОРЯДОК УПЛАТЫ ПЛАТЕЖЕЙ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ

Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования перечисляются ежемесячно органом исполнительной власти Приморского края, уполномоченным в сфере здравоохранения, в виде межбюджетных трансфертов бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края в размере одной двенадцатой годового объема бюджетных ассигнований, установленного частью 10 статьи 9 настоящего Закона, в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом краевого бюджета.

Ежемесячный обязательный платеж подлежит уплате в срок не позднее 25-го числа текущего календарного месяца. Если указанный срок уплаты ежемесячного обязательного платежа приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока уплаты ежемесячного обязательного платежа считается следующий за ним рабочий день.

Порядок и условия предоставления утверждается Правительством Приморского края.

СТАТЬЯ 12. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ В 2022 ГОДУ

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований Приморского края предоставляются из краевого бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования дефицита краевого бюджета на эти цели, в сумме 500 000 000,00 рубля:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований Приморского края, осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий;

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований Приморского края.

2. Установить размер платы за пользование бюджетными кредитами:

1) предоставленными на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий, по ставке 0 процентов;

2) в иных случаях, указанных в части 1 настоящей статьи, - в размере 0,1 процента годовых.

3. Предоставление, использование и возврат муниципальными образованиями Приморского края бюджетных кредитов, предоставленных из краевого бюджета, осуществляются в порядке, установленном Правительством края.

СТАТЬЯ 13. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВНУТРЕННИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Приморского края на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

СТАТЬЯ 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В ВАЛЮТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1. Утвердить Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 22 к настоящему Закону и Программу государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

2. Предоставление государственных гарантий Приморского края в валюте Российской Федерации осуществляется в порядке, установленном Законом Приморского края от 2 августа 2005 года № 271-КЗ "О бюджетном устройстве, бюджетном процессе и межбюджетных отношениях в Приморском крае" в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

СТАТЬЯ 15. ЗАКЛЮЧЕНИЕ МИРОВЫХ СОГЛАШЕНИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ДОЛЖНИКОВ ПО ДЕНЕЖНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ ПЕРЕД КРАЕВЫМ БЮДЖЕТОМ

Министерство финансов Приморского края вправе в порядке и случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливающих условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Приморским краем путем отсрочки и (или) рассрочки исполнения обязательств на основании распорядительных актов, принимаемых Правительством края.

СТАТЬЯ 16. ОБ УВЕЛИЧЕНИИ (ИНДЕКСАЦИИ) ОПЛАТЫ ТРУДА

Провести с 1 октября 2022 года, с 1 октября 2023 года, с 1 октября 2024 года индексацию путем увеличения в 1,04 раза:

1) размеров ежемесячного денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Приморского края, и Губернатора Приморского края;

2) размеров окладов месячного денежного содержания по должностям государственной гражданской службы Приморского края;

3) размеров должностных окладов работников, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Приморского края.

СТАТЬЯ 17. ОСОБЕННОСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПРИМОРСКОГО КРАЯ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

1. Установить коэффициент индексации размера пособия на ребенка, предусмотренной частью 2 статьи 7 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 217-КЗ "О защите прав ребенка в Приморском крае", с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04, с 1 января 2024 года - 1,04.

2. Установить коэффициент индексации размера регионального материнского (семейного) капитала, предусмотренной частью 2 статьи 9 Закона Приморского края от 23 ноября 2018 года № 392-КЗ "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04, с 1 января 2024 года - 1,04.

3. Установить коэффициент индексации размера ежемесячной денежной выплаты льготным категориям граждан, предусмотренной частью 4(1) статьи 8 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04, с 1 января 2024 года - 1,04.

4. Установить коэффициент индексации размера ежемесячной денежной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, установленной пунктом 5 Порядка назначения ежемесячной выплаты лицам, имеющим особые заслуги перед Отечеством и Приморским краем, являющимся гражданами Российской Федерации и постоянно проживающим на территории Приморского края, утвержденного постановлением Губернатора Приморского от 18 марта 2019 года № 20-пг в соответствии с частью 2 статьи 10 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04, с 1 января 2024 года - 1,04.

5. Установить коэффициент индексации размера ежегодной единовременной компенсации расходов на приобретение твердого или альтернативного топлива (кроме электричества) и его доставку отдельным категориям работников бюджетной сферы, предусмотренной частью 6 статьи 14 Закона Приморского края от 29 декабря 2004 года № 206-КЗ "О социальной поддержке льготных категорий граждан, проживающих на территории Приморского края", с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04, с 1 января 2024 года - 1,04.

6. Установить коэффициент индексации размера выплаты ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан, предусмотренной частью 2 статьи 2 Закона Приморского края от 6 июня 2005 года № 258-КЗ "О порядке и размерах выплаты ежемесячных денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством)", с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04, с 1 января 2024 года - 1,04.

7. Установить коэффициент индексации размера денежных средств, ежемесячно выплачиваемых на содержание каждого приемного ребенка приемной семье, предусмотренной частью 2 статьи 2 Закона Приморского края от 10 мая 2006 года № 358-КЗ "О предоставлении мер социальной поддержки приемным семьям в Приморском крае и вознаграждении приемным родителям", с 1 января 2022 года - 1,04, с 1 января 2023 года - 1,04, с 1 января 2024 года - 1,04.

СТАТЬЯ 18. ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА В 2022 ГОДУ

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи краевого бюджета, связанные с особенностями исполнения краевого бюджета и (или) перераспределения бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета без внесения изменений в закон Приморского края о краевом бюджете является:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств краевого бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в связи с принятием Правительством края решений о внесении изменений в утвержденные государственные программы Приморского края в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем финансовом году на реализацию мероприятий в рамках каждой государственной программы Приморского края;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований по целевой статье, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в текущем финансовом году;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами (группами и подгруппами) видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств краевого бюджета в текущем финансовом году на содержание органов государственной власти Приморского края;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату труда работников органов исполнительной власти Приморского края, аппарата Губернатора Приморского края и Правительства края, в случае принятия Губернатором Приморского края, Правительством края решений об изменении численности работников этих органов;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству финансов Приморского края на исполнение государственных гарантий Приморского края при наступлении гарантийных случаев;

6) перераспределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели в пределах средств, предусмотренных главным распорядителям средств краевого бюджета на указанные цели;

7) перераспределение поступивших в краевой бюджет бюджетных ассигнований из федерального бюджета на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на территории Приморского края, выделенных на основании решений Правительства Российской Федерации;

8) перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на выплаты работникам органов государственной власти Приморского края, осуществляемые в соответствии с законодательством о государственной гражданской службе, трудовым законодательством и Законом Приморского края от 13 июня 2007 года № 87-КЗ "О государственных должностях Приморского края", в том числе на окончательный расчет при увольнении, превышающие расчетный фонд оплаты труда;

9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года по ведомству "Избирательная комиссия Приморского края" на проведение выборов в объеме, не превышающем остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований, выделенных из краевого бюджета на те же цели в прошлом финансовом году;

10) перераспределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 8 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу "Другие вопросы в области национальной экономики" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на реализацию указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", указов Президента Российской Федерации в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы;

11) перераспределение бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств Приморского края, софинансируемых из федерального бюджета;

12) направление средств, дополнительно выделенных Приморскому краю из федерального бюджета и не предусмотренных настоящим Законом, на основании решения Правительства края.

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Приморского края в форме субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход краевого бюджета в течение первых 15 рабочих дней 2022 года.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК ВСТУПЛЕНИЯ В СИЛУ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Приморского края О.Н. Кожемяко







