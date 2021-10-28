Более 117 тысяч штрафов за непристегнутый ремень вынесено с помощью камер

Сотрудниками ГИБДД Москвы за 9 месяцев этого года вынесено 117 844 постановлений за непристегнутый ремень безопасности с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем Telegram-канале.

В ручном режиме, то есть самими инспекторами на дорогах, было выявлено 52 207 фактов управления автомобилем непристегнутым ремнем безопасности.

Напомним, что применять эти комплексы для выявления такого нарушения стали не так давно. В столице они контролируют 29 участков дороги. Эти же камеры выявляют пользование мобильным телефоном без устройства hands free. С начала года путем фото-видеофиксации выявлено 6196 таких нарушений. Еще 463 случая пользования телефоном выявлено самими инспекторами на дорогах.

Позже таким функционалом были наделены две камеры в Татарстане и одна в Тамбове. А с недавнего времени такой комплекс заработал в Подмосковье.

В соцсетях тут же появилось фото штрафа, вынесенного с помощью такого комплекса. На снимке четко видно, что водитель пристегнут. Но "письмо счастья" пришло.

Сколько всего вынесено ошибочных штрафов с помощью подобных комплексов, Госавтоинспекция не озвучивает. Но судя по публикациям в Сети, такие ошибки не редкость.

Однако далеко не все автовладельцы спешат эти штрафы обжаловать. Им проще заплатить со скидкой, чем заниматься обжалованием, тем более, что обещанное упрощение порядка обжалования с помощью портала Госуслуг заработало только в нескольких регионах. Для всех остальных автовладельцев этот порядок остался прежним. То есть надо либо лично идти в ГИБДД с жалобой, либо отправлять ее по почте заказным письмом.