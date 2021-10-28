На лондонском аукционе выставят портрет кисти Серова. Изображенного на нем установила "Родина"

В среду и четверг в Государственном историческом музее можно увидеть портрет кисти Валентина Серова, который 1 декабря будет выставлен на лондонском аукционе русского искусства Bonhams.

Серов - один из величайших русских портретистов рубежа XIX - ХХ веков. Он писал Александра III и Николая II, Максима Горького и Сергея Дягилева, Павла Третьякова и Николая Римского-Корсакова, Исаака Левитана и Николая Лескова.

В Государственном историческом музее сейчас представлен "Портрет военного", написанный Валентином Серовым в 1911 году, незадолго до смерти художника. На нем офицер русской царской армии в гимнастерке цвета хаки. Такая форма для низших чинов была введена в 1907 году, но ее носили еще во время Русско-японской войны, то есть в 1904-1905-м годах.

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Аукционный дом Bonhams в преддверии аукциона русского искусства, который состоится в Лондоне 1 декабря, покажет редкую работу Валентина Серова — «Портрет военного» (1911). Увидеть картину можно будет 28 и 29 октября в Историческом музее https://t.co/oTaB1io7us pic.twitter.com/VwBIF6FBjI — Исторический музей (@StateHistorical) October 26, 2021

На плечах военного - золотые погоны полковника русской армии, с двумя просветами без звезд, а на груди боевой орден Святого Владимира IV степени с мечами и бантом.

По этим атрибутам обозреватель "Родины" доктор философских наук Семен Экштут установил, что Валентин Серов изобразил офицера царской армии Виктора Погосского. С 23 октября 1910 года по 17 января 1912-го полковник Погосский был уволен с действительной военной службы и находился в запасе. То есть Серову позировал "запасник". И он вполне мог позволить себе эту вольность: надеть гимнастическую рубаху защитного цвета, ставшую для него символом личного участия в двух войнах - в Туркестане и на Дальнем Востоке.

Правда, в Историческом музее картина, несмотря на то, что она была атрибутирована "Родиной", экспонируется как "Портрет неизвестного". Атрибуция "Родины" не опровергается, она просто не упоминается.

- Это первоклассное полотно художника. Равных картин, которые в последние годы выставлялись бы на торги, я не знаю, - говорит Семен Экштут. - Портрет завораживает. В глазах полковника Погосского неизбывная тоска. Кажется, художник увидел в них и Первую мировую, и 1917-й год. Все, о чем мы знаем спустя 110 лет.

Почему в музее и на аукционе принято решение не упоминать, кто изображен на картине, неизвестно. При том, что и военные историки давно согласились с атрибуцией Экштута. Возможно, это связано с тем, что в таком случае стоимость картины на аукционе возрастет.

- Сейчас картина находится в частном собрании, но я не исключаю, что на аукционе ее выкупит какой-то меценат и подарит одному из музеев - Третьяковке или тому же Историческому, - добавил Экштут.

Надо отметить, что портрет в Лондон не повезут - торги будут проходить онлайн.

Что касается судьбы Виктора Погосского с картины Валентина Серова, то он в составе Государственного ополчения принял участие в Первой мировой войне, командовал бригадой, получил чин генерал-майора. Затем воевал в Гражданскую на стороне белых, был начальником штаба корпуса. Эмигрировал в Германию. В 1930 году умер в Берлине и упокоился на кладбище Тегель.