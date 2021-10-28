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28.10.2021 15:16
Рубрика: Происшествия

На тульского священника напали с ножом

Текст: Антон Валагин

Священнослужитель мужского Свято-Успенского монастыря в Новомосковске госпитализирован с ножевыми ранениями после нападения. Инцидент произошел возле монастыря.

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- Происшествие не связано с профессиональными обязанностями священника. Это бытовой конфликт двух ранее знакомых лиц. Подозреваемый 1999 года рождения доставлен в отдел полиции для разбирательства, - сообщили РИА Новости в УМВД по региону.

Священник получил несколько ранений и доставлен в больницу. Степень причиненного его здоровью вреда устанавливается.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область

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