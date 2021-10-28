В Подмосковье стало меньше ДТП с пьяными водителями

В Московской области значительно снизилось число погибших в ДТП водителей, которые на момент происшествия находились в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Союзе безопасности дорожного движения региона.

По статистике за первые 9 месяцев этого года в крови 62 погибших был обнаружен высокий уровень алкоголя. За аналогичный период прошлого года превышение разрешенных промилле обнаружили у 94 погибших в ДТП.

Общее количество жертв ДТП осталось на прежнем уровне: 535 человек погибло на дорогах в период с января по сентябрь 2020 года, за тот же период в 2021 году погибло 533 человека.

"Заметное снижение доли водителей в состоянии алкогольного опьянения - это в немалой степени результат активной работы ГИБДД по данному направлению. В Московской области регулярно проводятся рейды и спецмероприятия, нацеленные на выявление нетрезвых водителей, профилактику вождения в состоянии опьянения. Статистические данные отражают эффективность этих мероприятий", - комментирует генеральный директор союза Светлана Заболоцкая.