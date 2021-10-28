В Хабаровске осудят прятавшегося 10 лет "наперсточника"

Уголовное дело в отношении участника организованной преступной группы "наперсточников", который скрывался от следствия 10 лет, будет направлено в суд, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры.

"Все члены группы, кроме скрывшегося, были привлечены к уголовной ответственности. Действия обвиняемого квалифицированы как мошенничество, совершенное организованной группой", - говорится в сообщении надзорного ведомства региона.

По данным следствия, сообщники промышляли в Хабаровске игрой в "наперсток", обманным путем похищая деньги и имущество граждан. На оживленной улице один крутил три небольших стаканчика и разыгрывал заинтересованных граждан. Другие выполняли роли случайных игроков и зевак, одновременно следя за возможным появлением правоохранителей.

Уголовное дело рассмотрит Центральный районный суд Хабаровска. "Наперсточнику" грозит лишение свободы до 10 лет.