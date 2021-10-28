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28.10.2021 04:09
Рубрика: Происшествия

Против высокопоставленного полицейского в Красноярске возбудят дело

Текст: Дмитрий Машуков

Сотрудники службы собственной безопасности полиции Красноярского края проверили руководителя одного из структурных подразделений на причастность к противоправным действиям. Об этом сообщил региональный главк МВД.

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Начальник главка распорядился дать объективную оценку поведению офицера. Кроме того, собранные во время проверки материалы переданы в органы следствия для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ опубликовали данные о действиях офицера полиции, имеющего отношение к управлению наркоконтроля. Речь идет о причастности сотрудника правоохранительных органов к поджогу чужого автомобиля.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край

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