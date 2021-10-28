Против высокопоставленного полицейского в Красноярске возбудят дело

Сотрудники службы собственной безопасности полиции Красноярского края проверили руководителя одного из структурных подразделений на причастность к противоправным действиям. Об этом сообщил региональный главк МВД.

Начальник главка распорядился дать объективную оценку поведению офицера. Кроме того, собранные во время проверки материалы переданы в органы следствия для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Ранее СМИ опубликовали данные о действиях офицера полиции, имеющего отношение к управлению наркоконтроля. Речь идет о причастности сотрудника правоохранительных органов к поджогу чужого автомобиля.