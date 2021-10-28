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28.10.2021 09:15

В АО "РЭС" к зиме отремонтировали около 1500 км ЛЭП и более 600 подстанций

В акционерном обществе "Региональные электрические сети" регулярно выполняется комплекс мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию энергообъектов. Это позволяет обеспечивать стабильное функционирование всего электросетевого комплекса Новосибирской области, особенно в период осенне-зимнего максимума нагрузок. Во второй половине октября специалисты компании подвели промежуточные итоги исполнения ремонтной программы за 9 месяцев 2021 года.
Фото: Пресс-служба АО "РЭС" Фото: Пресс-служба АО "РЭС"
Фото: Пресс-служба АО "РЭС"

За отчетный период энергетики провели ремонт около 1500 км линий электропередачи и 629 электрических подстанций всех классов напряжения. На выполнение ремонтной программы АО "РЭС" за 9 месяцев 2021 года уже направило порядка 465 млн рублей.

Особое внимание в компании уделили ремонту высоковольтных электроустановок 110-35 кВ. По этим объектам удалось не только перевыполнить календарный план ремонтов, но и значительно увеличить объемы выполненных работ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также в рамках капитального ремонта электросетей энергетики успешно выполнили ряд целевых программ, в том числе по замене опорно-стержневой изоляции на полимерную, вентильных разрядников на ограничители перенапряжений (ОПН) 10-35-110 кВ, полимерных изоляторов ВЛ на стеклянные.

Такие работы были выполнены на многих объектах сетевой организации. Например, капитальный ремонт выключателей был проведен на подстанциях Инская и Искитимская, а на высоковольтной линии 110 кВ в Татарском районе заменили несколько километров грозотроса.

Кроме того, в целях обеспечения безаварийной и безопасной эксплуатации ЛЭП и содержания в надлежащем виде охранных зон этих объектов бригадами АО "РЭС" ведется расчистка и расширение просек, а также вырубка отдельно стоящих деревьев, угрожающих падением на провода. Всего за 9 месяцев текущего года расчищено 1783 га трасс воздушных линий.

Стоит отметить, что в последние годы предприятие стабильно наращивает объемы проводимых ремонтных программ, что положительно сказывается на надежности электроснабжения потребителей региона. Но самое главное, что качественно и своевременно выполненные ремонтные работы позволили полноценно подготовить электросетевой комплекс АО "РЭС" к прохождению отопительного сезона.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"

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