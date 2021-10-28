В Приангарье арестовали организаторов похищения предпринимателей

В Иркутской области задержаны члены организованной преступной группы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по материалам ФСБ. Двум жителям города Бодайбо предъявлены обвинения по нескольким статьям УК. Речь идет о похищении людей, угрозах, насилии и вымогательстве, сообщил региональный главк СК РФ.

По версии правоохранительных органов, в августе несколько человек, входящих в криминальные структуры, маневрируя как минимум на пяти автомобилях, заблокировали на дороге Lexus LX 570. Преступники вывели из иномарки гендиректора, учредителя и начальника службы безопасности фирмы, сдающей в аренду специальную технику для добычи золота. Преступники вывезли похищенных в безлюдное место и с применением физической силы, а также угроз убийством добились согласия на передачу криминальным структурам доли в предприятии. Когда цель злоумышленников была достигнута, похищенных мужчин отпустили.

Двум лидерам организованных преступных групп избрана мера пресечения - арест. Расследование продолжается.