В Петербурге 12 человек пострадали при столкновении трамваев

В Петербурге на улице Бухарестской возле дома № 47 столкнулись два трамвая. Они двигались в попутном направлении, сообщает городское управление МЧС.

По предварительным данным, один трамвай врезался во второй. РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах передает о 12 пострадавших.

В городском управлении МЧС отмечают, что сейчас на месте работают 13 спасателей, задействованы три единицы техники. К месту происшествия стягиваются кареты скорой помощи.

Прокуратура Фрунзенского района начала проверку по факту случившегося.