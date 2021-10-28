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28.10.2021,  
09:10
Текст:  Светлана Цыганкова

Видео: Вертолеты уничтожили цели ракетным огнем В Ленобласти

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Военнослужащие вертолетного полка ЗВО уничтожили цели "противника" ракетным огнем. Учебно-тренировочные полеты проходили на полигоне в Ленинградской области. За стрельбами можно понаблюдать на видео.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Как сообщила пресс-служба Западного военного округа, поставленные задачи выполняли экипажи многоцелевых Ми-8, разведывательно-ударных Ми-28Н и Ми-24. В качестве авиационных средств поражения использовали неуправляемые ракеты С-8, С-13, а также автоматические авиационные пушки калибра 23 и 30 миллиметров.

Летчики с боевыми задачами справились - уничтожили инфраструктуру, военную технику и живую силу условного противника.

Кстати, учебно-тренировочные полеты летчики вертолетного полка выполнили в день отечественной армейской авиации, которая ведет историю с 28 октября 1948 года.

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