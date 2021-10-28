На Кубани задержали водителя, который пытался задушить сотрудника ДПС

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении жителя станицы Кущевской, который ударил и начал душить сотрудника Госавтоинспекции. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону, оттащить нападавшего водителя смогли очевидцы.

- Вечером 22 октября 2021 года полицейским была получена ориентировка на автомобиль "ВАЗ 21123", водитель которого, предположительно, находился в состоянии опьянения. Обнаружив указанную машину на парковке около одного из магазинов по улице Элеваторной, сотрудник полиции подошел к водителю и попросил предъявить документы на право управления транспортным средством. Молодой человек отказался и применил к сотруднику ДПС физическую силу, - говорится в сообщении следственного ведомства.

31-летний житель Кущевской сначала ударил инспектора в грудь, потом повалил на землю и принялся душить двумя руками. К счастью, рядом находились прохожие, которые оттащили мужчину.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Подозреваемый сейчас задержан, по делу собирают доказательства. Мужчине за нападение на сотрудника Госавтоинспекции грозит до 10 лет лишения свободы.