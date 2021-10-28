Суд арестовал водителя автобуса, попавшего в аварию в Калмыкии

В Элисте водителю автобуса, подозреваемого в гибели пассажиров, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Об этом сообщает управление СК по Республике Калмыкия. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по части 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Резонансное уголовное дело находится на личном контроле руководителя следственного управления СК России по Республике Калмыкия и в центральном аппарате СК России. Ведется расследование возбужденного уголовного дела по части 3 статьи 238-й Уголовного кодекса РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Напомним, 24 октября 2021 года на 246-м километре автодороги Р-216 "Астрахань - Элиста - Ставрополь" на территории Яшкульского района Республики Калмыкия лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус "Neoplan-116", следовавший из Махачкалы в Санкт-Петербург, и "КамАЗ".

В результате аварии погибли шесть пассажиров, в том числе один ребенок. Еще 14 пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Расследование уголовного дела продолжается, проводятся судебные экспертизы.