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28.10.2021 13:31
Рубрика: Происшествия

В волгоградском автоцентре покупателям навязывали лишнюю услугу

Текст: Роман Мерзляков

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе контрольной закупки в дилерском автоцентре выявило навязывание дополнительных услуг, сообщается на сайте ведомства.

Фото: Steven Puetzer / gettyimages
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Сотрудники управления заявили, что собираются купить легковую машину LADA Vesta. В процессе оформления документов покупателю неоднократно предлагали оплатить товар в кассу до подписания договора купли-продажи, мотивируя это длительностью подготовки бумаг.

Далее вместе с договором потребителю на подпись дали сублицензионный договор, в котором шла речь о "неисключительных пользовательских правах на использование программы для ЭВМ". Цена составила 20 тысяч рублей.

При этом в момент выбора автомобиля и обсуждения условий его покупки о дополнительной услуге не было речи. Кроме того, клиенту пришлось бы приобрести дополнительное оборудование, минимальная стоимость которого - 2000 рублей.

Продавец уверял, что покупка машины без дополнительного договора невозможна. Эту позицию менеджера зафиксировали работники Роспотребнадзора. Начата процедура привлечения автоцентра к административной ответственности.

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