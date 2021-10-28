В волгоградском автоцентре покупателям навязывали лишнюю услугу

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области в ходе контрольной закупки в дилерском автоцентре выявило навязывание дополнительных услуг, сообщается на сайте ведомства.

Сотрудники управления заявили, что собираются купить легковую машину LADA Vesta. В процессе оформления документов покупателю неоднократно предлагали оплатить товар в кассу до подписания договора купли-продажи, мотивируя это длительностью подготовки бумаг.

Далее вместе с договором потребителю на подпись дали сублицензионный договор, в котором шла речь о "неисключительных пользовательских правах на использование программы для ЭВМ". Цена составила 20 тысяч рублей.

При этом в момент выбора автомобиля и обсуждения условий его покупки о дополнительной услуге не было речи. Кроме того, клиенту пришлось бы приобрести дополнительное оборудование, минимальная стоимость которого - 2000 рублей.

Продавец уверял, что покупка машины без дополнительного договора невозможна. Эту позицию менеджера зафиксировали работники Роспотребнадзора. Начата процедура привлечения автоцентра к административной ответственности.