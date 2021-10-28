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28.10.2021 12:56
Рубрика: Происшествия

На Урале пассажирскую компанию оштрафовали за испорченный Новый год

Текст: Ольга Медведева (Екатеринбург)

На Урале пассажирскую компанию наказали за несоблюдение температурного режима в поезде. Административный штраф составил десять тысяч рублей.

Фото: Иван Фадеев
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Провести новогоднюю ночь под стук колес - кому-то такая идея может показаться романтичной. Но у пассажиров поезда Приобье-Екатеринбург, которые оказались в дороге 31 декабря 2020 года, сложилось другое мнение: температура воздуха за окном опускалась в тот день до минус 39, а в вагонах термометры показывали всего 12-13 градусов тепла. В туалетных помещениях было и вовсе от трех до пяти выше нуля.

Пассажиры написали о стуже в соцсетях, их жалобы подхватили средства массовой информации, и по следам публикаций Свердловская транспортная прокуратура возбудила дело об административном нарушении.

Во время проверки соблюдения санитарных норм и законодательства "О защите прав потребителей" факт нарушения подтвердился. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга назначил компании наказание в виде административного штрафа.

Защитник "ФПК" попытался обжаловать это решение в областном суде. Он доказывал, что холодный воздух поступал в вагоны на остановках при посадке пассажиров, к тому же информационное табло могло быть неисправно. Но в распоряжении обвинения была письменная объяснительная начальника поезда, а тот признал: в новогоднюю ночь температура воздуха в поезде держалась на уровне 10-12 градусов. Постановление о штрафе оставили без изменений.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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