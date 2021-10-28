Уровень вакцинации от COVID-19 в Югре достиг уже 8000 человек в сутки

Об этом сообщил директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский в ходе прямого эфира с жителями региона.

Сегодня вакцинацию против коронавируса прошли уже 651 тысяча югорчан. Но при этом крайне необходима ревакцинация тех, кто привился или переболел полгода назад. Как доказывают исследования российских и зарубежных ученых, уровень антител в организме падает в десять раз через полгода после прививки или болезни и в три раза через три месяца.

Безусловно, очень много вопросов от югорчан поступило о плановой и экстренной помощи в складывающейся сегодня сложной ситуации, когда многие медицинские центры перепрофилированы под лечение больных коронавирусом.

Алексей Добровольский подчеркнул, что медицинская помощь в регионе оказывается всем без исключения. Чтобы попасть в больницу, QR-код не требуется. Ограничение возникает при плановой госпитализации. Она не отличается от ранее установленной, но пациентам необходимо получить отрицательный ПЦР-тест не позднее 72 часов до обращения.

По словам Алексея Добровольского, есть в Югре резерв коечного фонда.

- Если потребуется, готовы развернуть дополнительные места в Нижневартовске, Сургуте. Для этого требуется не более суток. Более 400 коек свободны, - отметил глава депздрава Югры.

По словам Алексея Добровольского, на лечение больных коронавирусом направят дополнительно 380 млн рублей из федерального бюджета.

- Думаю, это не первое и не последнее решение, которое обеспечивает финансовую стабильность больниц и поликлиник, - констатировал он.

При этом в ходе эфира он озвучил и тревожные данные: в очередную волну заболевания COVID-19 стали чаще болеть дети и беременные женщины. На 200 человек, находящихся в реанимации, приходится два ребенка в тяжелом состоянии. Дополнительные исследования показали, что вакцинация от коронавируса не несет опасности для беременных со сроком выше 20 недель и кормящих женщин.

Как отмечают специалисты, сегодня только вакцинация может остановить заболеваемость, а главное - возросшую смертность от коронавируса.

Отметим: Югра один из тех регионов, где введены самые строгие ограничения в период пандемии, в том числе и вынужденные запреты для бизнеса. В этой связи власти ввели целый ряд мер поддержки, чтобы помочь предпринимателям в сложное время. Так, для развития социальных предприятий Югры департамент экономического развития округа предоставляет гранты от 100 до 500 тысяч на финансовое обеспечение затрат на аренду, ремонт нежилых помещений, оплату коммунальных услуг. Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" компенсирует банковскую процентную ставку на займы, взятые в Югорской региональной микрокредитной компании. Действует компенсация части затрат по оплатам лизинговых платежей.

- Кроме того, действуют меры поддержки, предоставляемые городскими и районным властями, - отметил директор департамента экономического развития - заместитель губернатора Югры. - Так, есть возможность получить компенсацию части затрат, связанных с арендой и субарендой нежилых помещений, приобретение оборудования, лицензионных программ, оплаты коммунальных услуг. Есть дополнительные льготы в виде моратория на начисление неустоек, штрафов по взятым договорам микрозаймов, а также возможность проведения реструктуризации.

Для снижения налоговой нагрузки бизнеса, продлено действие процентной ставки для впервые зарегистрированных налогоплательщиков и пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения. Предпринимателям, применяющим патентную систему налогообложения, патенты рассчитываются без учета коэффициента-дефлятора. А для категории социальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения, ставка осталась 1% по системе "доходы минус расходы".

Что касается возникающих сегодня тревожных вопросов о возможном введении в Югре локдауна, здесь, по словам заместителя губернатора, все зависит от нагрузки на учреждения здравоохранения. Если югорчане будут ответственно относиться к здоровью своей семьи и окружающих людей, снижая загруженность медиков, то и крайние меры, скорее всего, не потребуются.