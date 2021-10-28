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28.10.2021 11:27

В Екатеринбурге ученые обсудили проблемы воздействия нанотехнологий на здоровье человека

На базе Екатеринбургского медицинского научного центра 20-21 октября состоялась II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием "Актуальные гигиенические аспекты нанотоксикологии: теоретические основы, идентификация опасности для здоровья и пути ее снижения".
Юбиляр Б.А. Кацнельсон в президиуме конференции (первый слева). Фото: ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора Юбиляр Б.А. Кацнельсон в президиуме конференции (первый слева). Фото: ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора
Юбиляр Б.А. Кацнельсон в президиуме конференции (первый слева). Фото: ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

Организаторами выступили Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ФБУН "Екатеринбургский медицинский-научный центр профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий" Роспотребнадзора, Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области, ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области".

В нынешнем году мероприятие было приурочено к Году науки и технологий в Российской Федерации, а также к 95-летию одной из знаковых фигур в мировой науке - профессору, доктору медицинских наук, заслуженному деятелю науки РФ, действительному члену Нью-Йоркской академии наук Борису Александровичу Кацнельсону.

Среди участников конференции были представители Индии, Эстонии, Португалии, Великобритании, Австрии, Румынии, Греции, Казахстана, Белоруссии, Киргизии, а также разных регионов нашей страны. Всего было зарегистрировано около 180 участников. За два дня работы прозвучал 31 доклад.

От имени руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главного санитарного врача Российской Федерации доктора медицинских наук профессора Анны Поповой участников конференции поздравил директор Федерального научного центра гигиены имени Ф. Ф. Эрисмана доктор медицинских наук, профессор Сергей Кузьмин:

- Одной из значимых проблем современности в охране здоровья населения становится загрязнение окружающей среды мелкодисперсными, в том числе наноразмерными, частицами, влияющими на повышенную заболеваемость и смертность. Продолжающееся развитие промышленности, рост индустриального использования и широкого применения наноматериалов в самых разнообразных сферах медицины - фармакологии, косметологии, пищевом производстве - обосновывает изучение оценки воздействия наночастиц на состояние здоровья населения и разработку соответствующих мер, направленных на профилактику и безопасность. В настоящее время Екатеринбургский медицинский научный центр является одним из признанных лидеров в Российской Федерации, широко известным за рубежом.

С приветственным словом к участникам обратилась зам. министра здравоохранения Свердловской области Ирена Базите, отметившая, что проблемы, затрагиваемые на конференции, понятны, поскольку в последние годы производство использования наноматериалов в ряде стран приобрело промышленные масштабы, и мы до конца еще не представляем той опасности, которую они несут для экологии и биологических объектов нашей страны.

Двухдневная работа секций конференции проходила в онлайн-режиме и очно. Были рассмотрены основные теоретические и практические вопросы гигиенической нанотоксикологии, связанные с разработкой и внедрением в практику количественного определения наночастиц в воздухе и других средах для обоснования и контроля безопасности уровня воздействия наночастиц на организм, методами идентификации наночастиц в производственной, окружающей среде и в биологических средах, тканях и органах, организацией мониторинга и соответствующих мер профилактики. Особое внимание было уделено проблемам применения современных экспериментальных методов по изучению токсического действия наночастиц; важный акцент сделан на методы управления рисками для здоровья, создаваемыми наночастицами и подходом к профилактике их вредного воздействия; обсуждены вопросы повышения резистентности организма к вредному действию наночастиц и многие другие.

Участники и гости выразили пожелание, чтобы конференция стала традиционной и проводилась ежегодно, поскольку научные и практические результаты, полученные в ходе ее работы, крайне важны для охраны здоровья граждан.

Сайт ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ФБУН ЕМНЦ ПОЗРПП Роспотребнадзора

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