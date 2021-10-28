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28.10.2021 15:47
Рубрика: Происшествия

В Кургане сотрудница полиции попала в ДТП с поддельными правами

Текст: Валентина Пичурина (Курган)

Против сотрудницы полиции управления МВД России Кургана возбуждено уголовное дело за использование заведомо поддельного водительского удостоверения.

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Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, девушка являлась помощником оперативного дежурного. Почти год, с 7 декабря 2018-го по 19 ноября 2019-го, она не могла сдать экзамены на право управления автомобилем. И решила документ купить. В мае 2021 года помощник дежурного заказала за 25 000 рублей поддельный документ, а 30 июля попала в ДТП.

Фальшивку распознали в региональной Госавтоинспекции, когда горе-водитель предъявила коллегам липовую "корочку", дающую ей якобы право управлять транспортным средством категории "В". Девушку из полиции уволили. Теперь ее ждет суд.

Зампрокурора Кургана уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу и вскоре оно будет направлено в городской суд. Кстати, злоумышленница полностью признала свою вину. Ее поступок относится к преступлению небольшой тяжести, максимальное наказание по этой статье (327, часть 3 УК РФ) - год лишения свободы.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган Преступления правоохранителей

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