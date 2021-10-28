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28.10.2021 15:37
Рубрика: Культура

Сборник рассказов современных авторов отправили в космос

Текст: Наталья Соколова
Фото: Иван Вагнер/Роскомос Фото: Иван Вагнер/Роскомос
Фото: Иван Вагнер/Роскомос

К юбилею полета Юрия Гагарина прошла необычная акция - на МКС отправилась книга "Поехали!" - сборник из 10 рассказов, которые победили в конкурсе "Отправь свой рассказ в космос". Его провели корпорация "Роскосмос" и издательская платформа для независимых авторов ЛитРес.

Фото: Westend61 / gettyimages
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Иллюстрации к книге сделали студенты фонда "Антон тут рядом" - взрослые люди с аутизмом. На конкурс прислали 918 рассказов. В жюри вошли писатель Сергей Лукьяненко, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер, главный редактор журнала "Популярная механика" Александр Грек, главный редактор ЛитРес: Издательство Ася Гасымова, руководитель направления "Книги для подростков и молодежи" издательства "Росмэн" Михаил Форрейтер и редактор отдела фантастики издательства "Эксмо" Кира Фролова.

Первое место в конкурсе занял Александр Барр с рассказом "Не все мечты сбываются", второе - Евгения Кретова и ее "Исчезнувшая галактика", третье место у Маргариты Гусевой и рассказа "Пять солов".

"В каждом из рассказов можно найти свои сильные стороны, - говорит член жюри, писатель Сергей Лукьяненко.- Хочу отметить, что основное в фантастической литературе - все-таки литература: описание людей, их эмоций, жизни, событий. Описание достоверное и не вызывающее ощущения "нет, так не бывает". Этого можно добиться и в самом фантастическом, и в самом бытовом сюжете. Ну а уж если это правило соблюдено, то есть смысл оценивать и собственно фантастическую идею, ее оригинальность и фантастичность".

Кстати

На борту МКС космонавты читают не только бумажные книги, но и электронные. Весной 2021 года ЛитРес предоставил космонавтам безлимитный доступ к сервису ЛитРес: Библиотека. Это каталог из 500 тыс. электронных и аудиокниг, который доступен каждому, кто записывается в государственную библиотеку, подключенную к проекту.

Культура Литература

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