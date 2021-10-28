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28.10.2021 15:57
Рубрика: Общество

Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что Китай поддерживает ООН и мультилатерализм

Председатель КНР Си Цзиньпин 25 октября принял участие в торжественном заседании по случаю 50-летия восстановления законного места КНР в ООН, на котором выступит с важной речью. Об этом сообщила в пятницу официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.
21 сентября 2021 года, ГА ООН. Председатель КНР Си Цзиньпин выступает с важной речью на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН. Фото: Синьхуа 21 сентября 2021 года, ГА ООН. Председатель КНР Си Цзиньпин выступает с важной речью на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН. Фото: Синьхуа
21 сентября 2021 года, ГА ООН. Председатель КНР Си Цзиньпин выступает с важной речью на общеполитических дебатах в рамках 76-й сессии ГА ООН. Фото: Синьхуа

За последние 50 лет КНР значительно расширила свое сотрудничество с ООН и добилась заметных успехов. Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что Китай поддерживает международную систему с ООН в качестве ядра, и обязался внести больший вклад в продвижение благородного дела организации.

Ниже приведены его важные высказывания по данному поводу.

14 октября 2021 года

Выступая по видеосвязи на церемонии открытия 2-й Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, Си Цзиньпин сказал, что Китай продолжит нести знамя подлинного мультилатерализма, оставаться на связи с миром и идти в ногу со временем. "Таким образом мы внесем больший вклад в глобальное развитие, продолжая собственное", - заявил он.

По словам Си Цзиньпина, Китай не сойдет с курса к новой системе открытой экономики с более высокими стандартами и не поколеблется в своей решимости содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций.

12 октября 2021 года

Выступая по видеосвязи на саммите лидеров 15-го совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии /COP15/, председатель КНР призвал международное сообщество укрепить сотрудничество, достичь консенсуса и объединить силы для построения сообщества для жизни на Земле.

Отметив, что Китай добился значительного прогресса в создании экологической цивилизации, Си Цзиньпин сказал, что страна продолжит продвигать экологический прогресс, останется приверженной новой философии развития с акцентом на инновационном, скоординированном, "зеленом" и открытом развитии для всех и построит красивый Китай.

21 сентября 2021 года

Китай неизменно является строителем мира во всем мире, участником глобального развития, защитником международного порядка и поставщиком общественных благ, заявил Си Цзиньпин по видеосвязи на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы должны улучшить глобальное управление и практиковать подлинный мультилатерализм", - сказал он. "В мире существует только одна международная система - международная система, ядром которой является ООН. Существует только один международный порядок - международный порядок, подкрепленный международным правом. Существует только один свод правил - основные нормы международных отношений, подкрепленные целями и принципами Устава ООН", - подчеркнул китайский лидер.

22 октября 2021 года, Нью-Йорк. Место китайской миссии на ГА ООН в штаб-квартире ООН. Фото: Синьхуа

22 сентября 2020 года

КНР - крупнейшая развивающаяся страна в мире, а также государство, которое привержено мирному, открытому, основанному на сотрудничестве и общему развитию, заявил Си Цзиньпин, обращаясь по видеосвязи к участникам общих прений 75-й сессии ГА ООН. "Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экспансии или сферам влияния. У нас нет намерения вести холодную или горячую войну с какой-либо страной", - отметил он.

По словам Си Цзиньпина, Китай твердо поддерживает международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве. "Глобальное управление должно основываться на принципах широких консультаций, совместного сотрудничества и общих выгод, чтобы гарантировать, что все страны пользуются равными правами и возможностями и следуют одним и тем же правилам", - сказал председатель КНР.

18 января 2017 года

Китай является одним из основателей ООН и первой страной, поставившей подпись под Уставом организации, заявил Си Цзиньпин в Отделении ООН в Женеве.

Он подчеркнул, что поддержка Китаем мультилатерализма будет расти по мере того, как страна продолжает развиваться. "Китай готов работать со всеми другими государствами-членами ООН, а также с международными организациями и агентствами для продвижения великого дела построения сообщества с единой судьбой для всего человечества", - сказал глава КНР.

28 сентября 2015 года

Выступая в ходе общих прений 70-й сессии ГА ООН, Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит вносить вклад в глобальное развитие. "Мы готовы поделиться своим опытом и возможностями в области развития с другими странами и приветствуем их в китайском скоростном поезде развития, на котором все мы достигнем общего развития", - подчеркнул он.

"Китай продолжит стоять плечом к плечу с другими развивающимися странами. Мы твердо поддерживаем расширение представительства развивающихся стран, в особенности африканских, в международной системе управления", - сказал председатель КНР.

На правах рекламы

Материал предоставлен ИА "Синьхуа"

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