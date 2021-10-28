Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что Китай поддерживает ООН и мультилатерализм

За последние 50 лет КНР значительно расширила свое сотрудничество с ООН и добилась заметных успехов. Си Цзиньпин неоднократно заявлял, что Китай поддерживает международную систему с ООН в качестве ядра, и обязался внести больший вклад в продвижение благородного дела организации.
Ниже приведены его важные высказывания по данному поводу.
14 октября 2021 года
Выступая по видеосвязи на церемонии открытия 2-й Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, Си Цзиньпин сказал, что Китай продолжит нести знамя подлинного мультилатерализма, оставаться на связи с миром и идти в ногу со временем. "Таким образом мы внесем больший вклад в глобальное развитие, продолжая собственное", - заявил он.
По словам Си Цзиньпина, Китай не сойдет с курса к новой системе открытой экономики с более высокими стандартами и не поколеблется в своей решимости содействовать либерализации и упрощению процедур торговли и инвестиций.
12 октября 2021 года
Выступая по видеосвязи на саммите лидеров 15-го совещания Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии /COP15/, председатель КНР призвал международное сообщество укрепить сотрудничество, достичь консенсуса и объединить силы для построения сообщества для жизни на Земле.
Отметив, что Китай добился значительного прогресса в создании экологической цивилизации, Си Цзиньпин сказал, что страна продолжит продвигать экологический прогресс, останется приверженной новой философии развития с акцентом на инновационном, скоординированном, "зеленом" и открытом развитии для всех и построит красивый Китай.
21 сентября 2021 года
Китай неизменно является строителем мира во всем мире, участником глобального развития, защитником международного порядка и поставщиком общественных благ, заявил Си Цзиньпин по видеосвязи на общих прениях 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы должны улучшить глобальное управление и практиковать подлинный мультилатерализм", - сказал он. "В мире существует только одна международная система - международная система, ядром которой является ООН. Существует только один международный порядок - международный порядок, подкрепленный международным правом. Существует только один свод правил - основные нормы международных отношений, подкрепленные целями и принципами Устава ООН", - подчеркнул китайский лидер.
22 сентября 2020 года
КНР - крупнейшая развивающаяся страна в мире, а также государство, которое привержено мирному, открытому, основанному на сотрудничестве и общему развитию, заявил Си Цзиньпин, обращаясь по видеосвязи к участникам общих прений 75-й сессии ГА ООН. "Мы никогда не будем стремиться к гегемонии, экспансии или сферам влияния. У нас нет намерения вести холодную или горячую войну с какой-либо страной", - отметил он.
По словам Си Цзиньпина, Китай твердо поддерживает международную систему с ООН в качестве ядра и международный порядок, основанный на международном праве. "Глобальное управление должно основываться на принципах широких консультаций, совместного сотрудничества и общих выгод, чтобы гарантировать, что все страны пользуются равными правами и возможностями и следуют одним и тем же правилам", - сказал председатель КНР.
18 января 2017 года
Китай является одним из основателей ООН и первой страной, поставившей подпись под Уставом организации, заявил Си Цзиньпин в Отделении ООН в Женеве.
Он подчеркнул, что поддержка Китаем мультилатерализма будет расти по мере того, как страна продолжает развиваться. "Китай готов работать со всеми другими государствами-членами ООН, а также с международными организациями и агентствами для продвижения великого дела построения сообщества с единой судьбой для всего человечества", - сказал глава КНР.
28 сентября 2015 года
Выступая в ходе общих прений 70-й сессии ГА ООН, Си Цзиньпин заявил, что Китай продолжит вносить вклад в глобальное развитие. "Мы готовы поделиться своим опытом и возможностями в области развития с другими странами и приветствуем их в китайском скоростном поезде развития, на котором все мы достигнем общего развития", - подчеркнул он.
"Китай продолжит стоять плечом к плечу с другими развивающимися странами. Мы твердо поддерживаем расширение представительства развивающихся стран, в особенности африканских, в международной системе управления", - сказал председатель КНР.
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Материал предоставлен ИА "Синьхуа"