Постановление губернатора Тверской области от 27 октября 2021 года № 63-пг "О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг"

1. Внести в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 № 16-пг "О введении режима повышенной готовности на территории Тверской области" (далее - Постановление) следующие изменения:

1) пункты 1 - 3 Постановления изложить в следующей редакции:

"1. Ввести с 17 марта 2020 года на территории Тверской области режим повышенной готовности для органов управления и сил Тверской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установив региональный уровень реагирования.

Границы территории, на которой могут возникнуть чрезвычайные ситуации, определить в пределах границ Тверской области.

2. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - инфекция) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

3. Меры по противодействию распространению на территории Тверской области инфекции устанавливаются отдельными нормативными правовыми актами Губернатора Тверской области.";

2) пункты 4 - 13, 23 Постановления признать утратившими силу;

3) пункт 14 Постановления считать пунктом 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Тверской области И.М.Руденя







