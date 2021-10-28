Учебный парашют "Кадет-75" позволит десантироваться с высоты 150 метров

Парашютная система "Кадет-75" подтвердила минимальную высоту десантирования в 150 метров. Летно-конструкторские испытания прошли успешно, сообщает пресс-служба госкорпорации Ростех.

Систему разработали в холдинге "Теплодинамика". Она предназначена для поэтапного обучения навыкам свободного падения с переходом к ручному раскрытию парашюта. "Кадет-75" может действовать на скорости воздушного судна от 80 до 280 километров в час с высот до четырех тысяч метров при общей полетной массе до 120 килограммов.

Система имеет купол повышенной стабильности, который дает возможность выполнить полный разворот не более чем за 12 секунд. Среднее значение вертикальной скорости снижения на участке 30-35 метров от земли составляет не более пяти метров в секунду.

Как добавил генеральный директор "Технодинамики" Игорь Насенков, "Кадет-75" подтвердил минимальную безопасную высоту применения 150 метров на скорости летательного аппарата 180 километров в час. Время снижения составило не менее 10 секунд.