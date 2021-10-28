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Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс

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    28.10.2021, 12:05
Текст:   Олег Усков

Скончался Ричард "Дик" Эванс, американский актер кино, театра и ТВ, отметившийся в десятках культовых проектов 60-70-х, режиссер, оператор, сценарист, писатель, драматург, художник и продюсер.

Дик умер от рака на 87-м году жизни еще в начале октября, но семья артиста сообщила об этом лишь сейчас, передает Deadline.

Эванс родился в 1935-м в Канзас-Сити. Сниматься начал в конце 50-х: "Караван повозок", "Альфред Хичкок представляет", "Дни в Долине смерти", "Шайенн", "Дымок из ствола", "Перри Мейсон", оригинальный "Звездный путь", "Лэсси", "Команда "А".

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