Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс

Скончался Ричард "Дик" Эванс, американский актер кино, театра и ТВ, отметившийся в десятках культовых проектов 60-70-х, режиссер, оператор, сценарист, писатель, драматург, художник и продюсер.

Bonanza'dan Uzay Yolu'na en sevilen TV dizilerinin yıldızı Richard 'Dick' Evans hayatını kaybetti https://t.co/4FCr5S1tjm pic.twitter.com/CLhx5FI8O4 — Haber Global (@HaberGlobal) October 27, 2021

Дик умер от рака на 87-м году жизни еще в начале октября, но семья артиста сообщила об этом лишь сейчас, передает Deadline.

Эванс родился в 1935-м в Канзас-Сити. Сниматься начал в конце 50-х: "Караван повозок", "Альфред Хичкок представляет", "Дни в Долине смерти", "Шайенн", "Дымок из ствола", "Перри Мейсон", оригинальный "Звездный путь", "Лэсси", "Команда "А".