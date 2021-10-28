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28.10.2021,  
09:24
Текст:  Олег Корякин

Видео: МиГ-29 уничтожил ракету, выпущенную истребителем F-5

Уничтожение ракеты иранским МиГ-29 показали на видео.

В Сети выложили видео, где иранский МиГ-29 отрабатывает уничтожение ракеты, запущенной самолетом F-5 Tiger II.

Как отмечает портал The Drive, увидеть такие кадры удается не часто, тем более, когда речь идет об одних из самых засекреченных ВВС мира.

На видеозаписи МиГ-29 и F-5 начинают полет рядом, причем Fulcrum находится за левым крылом американского истребителя. Когда МиГ выравнивается с F-5, последний запускает воздушную цель и уходит вправо. Мгновение спустя МиГ-29 выпускает одну ракету из-под правого крыла. Время между пуском второй ракеты и поражением первой составляет не более четырех секунд.

Обозреватель портала не сомневается, что МиГ-29 использовал советскую ракету Р-73 "Вымпел" класса "воздух-воздух" с тепловым наведением. Она принята на вооружение в 1984 году, но остается в строю благодаря высокой маневренности и тому факту, что ее можно отслеживать через нашлемную систему целеуказания, а также с помощью радара или инфракрасной системы поиска и сопровождения. Максимальная дальность полета ракеты Р-73 составляет около 30 километров

Фото: Wikimedia.org/U.S. Air Force/Staff Sgt. Aaron Allmon
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Хотя МиГ-29 - это старые истребители, они представляют собой относительно мощный потенциал ВВС Ирана, которые уже долгое время серьезно ограничены санкциями, отмечает автор.

О том, насколько важны МиГ-29 для Ирана, говорит тот факт, что они включены в ПРО Тегерана, а также участвуют в сопровождении VIP-самолетов.

Подобные учения с боевой стрельбой ценны, так как дают летчикам редкую возможность получить реальный опыт применения ракеты с инфракрасным наведением, пишет The Drive

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