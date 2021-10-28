Володин поручил проработать вопрос перевода депутатов без прививки на удаленку

Депутатов Госдумы, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, могут перевести на удаленный режим. Проработать этот вопрос поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Поручение получила комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД. Вопрос будет вынесен на ближайший Совет палаты, который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, и на пленарное заседание, пояснил спикер.

"Мы проработаем возможность озвучивания его позиции либо через фракцию, либо через комиссию по регламенту, - пояснил председатель ГД, говоря о таких отказавшихся от прививок. - Где необходимо будет высказаться депутату по тому или другому вопросу. Но мы, коллеги, должны быть ответственны перед нашими гражданами, перед страной. И сделать все для того, чтобы парламент был работоспособный".

Он добавил, что неприемлемо "глаза закрывать и голову в песок - авось пронесет". "Не пронесет, - подчеркнул парламентарий. - Мы с вами видим, что каждый день наши коллеги депутаты оказываются на больничной койке".

Володин также выразил уверенность, что сотрудники аппарата Госдумы, а также помощники депутатов обязаны сделать прививки. "По-другому не получится", - считает спикер.

По его словам, госслужащие взяли на себя обязательства, кроме того, им положена специальная пенсия и лечение в специальных поликлиниках и больницах. "Надо понимать ответственность, - призвал Володин. - Без прививки, без антител они не могут эффективно исполнять свои обязанности: помощники не могут вести прием граждан от нашего имени, постоянно обеспечивая коммуникации, а аппарат не может организовывать мероприятия, обеспечивать деятельность депутатов Госдумы".