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28.10.2021 11:11
Рубрика: Власть

Володин поручил проработать вопрос перевода депутатов без прививки на удаленку

Текст: Татьяна Замахина

Депутатов Госдумы, которые не хотят вакцинироваться от коронавируса, могут перевести на удаленный режим. Проработать этот вопрос поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании.

Фото: Александр Астафьев Ключевые / РИА Новости
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Поручение получила комиссия по регламенту и обеспечению деятельности ГД. Вопрос будет вынесен на ближайший Совет палаты, который состоится 8 ноября, а затем, если потребуется, и на пленарное заседание, пояснил спикер.

"Мы проработаем возможность озвучивания его позиции либо через фракцию, либо через комиссию по регламенту,  - пояснил председатель ГД, говоря о таких отказавшихся от прививок. - Где необходимо будет высказаться депутату по тому или другому вопросу. Но мы, коллеги, должны быть ответственны перед нашими гражданами, перед страной. И сделать все для того, чтобы парламент был работоспособный".

Он добавил, что неприемлемо "глаза закрывать и голову в песок - авось пронесет". "Не пронесет, - подчеркнул парламентарий. - Мы с вами видим, что каждый день наши коллеги депутаты оказываются на больничной койке".

Володин также выразил уверенность, что сотрудники аппарата Госдумы, а также помощники депутатов обязаны сделать прививки. "По-другому не получится", - считает спикер.

По его словам, госслужащие взяли на себя обязательства, кроме того, им положена специальная пенсия и лечение в специальных поликлиниках и больницах. "Надо понимать ответственность, - призвал Володин. - Без прививки, без антител они не могут эффективно исполнять свои обязанности: помощники не могут вести прием граждан от нашего имени, постоянно обеспечивая коммуникации, а аппарат не может организовывать мероприятия, обеспечивать деятельность депутатов Госдумы".

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