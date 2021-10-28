Вышел трейлер боевика "Тупик" с Брюсом Уиллисом в роли злодея

Некогда топовый голливудский актер Уиллис продолжает продолжать: на YouTube случился трейлер боевика с участием Брюса "Тупик" (Deadlock).

При этом стоит отметить, что имя Уиллиса в титрах стоит не первым, первым значится Патрик Малдун. Поскольку Брюс перекинулся теперь в противоположный лагерь и сыграл не протагониста, а антагониста - главного злодея опуса.

Персонаж его - нехороший человек Рон Уитлок, на всех обиженный разыскиваемый преступник, возглавляет он банду наемников и захватывает атомную электростанцию с заложниками - с миссией мщения. Тогда как отважно мятый Малдун ("Звездный десант"), "отставной элитный рейнджер", ему умело оппонирует, спасая тысячи невинных жизней. То есть "Крепкий орешек" с рокировкой.

Сценарист и режиссер - Джаред Кон ("Загробная жизнь мертвецов").

Дата российской премьеры картины пока не определена.