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Вышел трейлер боевика "Тупик" с Брюсом Уиллисом в роли злодея

Новости
    28.10.2021, 14:11
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers
Фото: youtube.com/ Movieclips Trailers

Некогда топовый голливудский актер Уиллис продолжает продолжать: на YouTube случился трейлер боевика с участием Брюса "Тупик" (Deadlock).

Фото: kinopoisk.ru
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При этом стоит отметить, что имя Уиллиса в титрах стоит не первым, первым значится Патрик Малдун. Поскольку Брюс перекинулся теперь в противоположный лагерь и сыграл не протагониста, а антагониста - главного злодея опуса.

Персонаж его - нехороший человек Рон Уитлок, на всех обиженный разыскиваемый преступник, возглавляет он банду наемников и захватывает атомную электростанцию с заложниками - с миссией мщения. Тогда как отважно мятый Малдун ("Звездный десант"), "отставной элитный рейнджер", ему умело оппонирует, спасая тысячи невинных жизней. То есть "Крепкий орешек" с рокировкой.

Сценарист и режиссер - Джаред Кон ("Загробная жизнь мертвецов").

Дата российской премьеры картины пока не определена.

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