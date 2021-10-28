Постановление правительства Ярославской области от 28 октября 2021 года № 750-п "О внесении изменений в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п"

В соответствии с указом Губернатора области от 03.04.2020 № 80 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и внесении изменений в указ Губернатора области от 18.03.2020 № 47" правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 17.03.2021 № 113-п "О работе организаций и индивидуальных предпринимателей и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства области" следующие изменения:

1.1. Дополнить пунктом 22 следующего содержания:

"22. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области обеспечить функционирование лагерей с дневным пребыванием, организованных образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся, детских специализированных (профильных) лагерей в период с 30.10.2021 по 07.11.2021 при обязательном выполнении следующих условий:

- комплектование в организации не более одного отряда с количеством детей не более 25 человек;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распросгранення новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП ЗД/2.43598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственною санитарною врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4,3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", и требований, установленных Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1 /2.4.0239-21, утвержденными Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 29.03.2021).".

1.2. В абзаце третьем пункта 3 слова "с 02.00 до 06.00" заменить словами "с 23:00 до 06:00".

1.3. Абзац шестой пункта 5 изложить в следующей редакции:

"- перевести работников в возрасте старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания (сахарный диабет, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, перенесенный инсульт в анамнезе, бронхолегочные заболевания, онкологические заболевания, в том числе онкогематологические заболевания), не имеющих сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании, на дистанционную работу в период с 30.10.2021 по 26.11.2021;".

1.4. Пункт 6 дополнить абзацем следующею содержания:

"- предоставить два дня отдыха с сохранением заработной платы сотрудникам, проходящим вакцинацию против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), включая день прохождения вакцинации.".

2. Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правительства области Д.А.Степаненко







