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Ана де Армас рассматривается на главную роль в спин-оффе "Джона Уика"

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    29.10.2021, 11:38
Текст:   Богдан Бобров
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Актриса Ана де Армас может исполнить главную роль в фильме "Балерина" - спин-оффе франшизы "Джон Уик".

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет Deadline, сейчас артистка находится на стадии переговоров со студией.

Титульная героиня будущего проекта появлялась в третьей части похождений угрюмого киллера в сцене, в которой персонаж Киану Ривза признается, что он является выходцем из белорусских цыган.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но завязка вполне типична для жанра: всю семью балерины убили, и она теперь будет неистово и изобретательно за это мстить.

Об участии Киану Ривза в спин-оффе тоже нет никакой информации, но до этого он уже играл в одной картине с де Армас - в триллере "Кто там" в 2014 году.

Режиссером называется Лен Уайзман, а за сценарий отвечает Шэй Хаттен. О датах начала съемок, а тем более о премьере пока не сообщается.

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