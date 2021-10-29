Ана де Армас рассматривается на главную роль в спин-оффе "Джона Уика"

Актриса Ана де Армас может исполнить главную роль в фильме "Балерина" - спин-оффе франшизы "Джон Уик".

Как пишет Deadline, сейчас артистка находится на стадии переговоров со студией.

Титульная героиня будущего проекта появлялась в третьей части похождений угрюмого киллера в сцене, в которой персонаж Киану Ривза признается, что он является выходцем из белорусских цыган.

Подробности сюжета пока не раскрываются, но завязка вполне типична для жанра: всю семью балерины убили, и она теперь будет неистово и изобретательно за это мстить.

Об участии Киану Ривза в спин-оффе тоже нет никакой информации, но до этого он уже играл в одной картине с де Армас - в триллере "Кто там" в 2014 году.

Режиссером называется Лен Уайзман, а за сценарий отвечает Шэй Хаттен. О датах начала съемок, а тем более о премьере пока не сообщается.