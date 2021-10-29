Бывшая жена актера Валентина Смирнитского найдена мертвой в Москве

В своей московской квартире обнаружена мертвой советская, российская актриса театра, кино и ТВ Людмила Пашкова, бывшая первая супруга 77-летнего Валентина Смирнитского (Портос из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров").

Как передает MK.RU, тело 79-летней женщины найдено в квартире на Малой Дмитровке вечером 28 октября ее сыном, вернувшимся с дачи.

По информации издания, Людмила Анатольевна лежала на полу без сознания. Прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Уточнено, что недавно артистка перенесла операцию, после чего "чувствовала неважно".

Пашкова родилась 7 августа 1942 года. В 1967-м окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Государственного академического Малого театра. На экранах дебютировала на следующий год - ролью Насти, дочери трактирщика, в "Барсуках".

Смирнитский и Пашкова были женаты в 1973-1974 годах. После актер ходил под венец еще трижды.