Новости

Стало известно, кто сыграет Тони Блэра в 5-м сезоне "Короны" 17:56
"Что-то изменилось, Геральт?": вышел трейлер второго сезона "Ведьмака" 17:46
Лиам Нисон сыграет бывшего убийцу в ирландском триллере 17:17
Съемки "Аквамена 2" остановлены: Джейсон Момоа заразился коронавирусом 16:36
Опубликован тизер триллера с Оливией Колман и Дэвидом Тьюлисом 16:31

Бывшая жена актера Валентина Смирнитского найдена мертвой в Москве

Новости
    29.10.2021, 16:45
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В своей московской квартире обнаружена мертвой советская, российская актриса театра, кино и ТВ Людмила Пашкова, бывшая первая супруга 77-летнего Валентина Смирнитского (Портос из "Д'Артаньяна и трех мушкетеров").

Как передает MK.RU, тело 79-летней женщины найдено в квартире на Малой Дмитровке вечером 28 октября ее сыном, вернувшимся с дачи.

По информации издания, Людмила Анатольевна лежала на полу без сознания. Прибывшим на вызов медикам оставалось лишь констатировать смерть.

Уточнено, что недавно артистка перенесла операцию, после чего "чувствовала неважно".

Пашкова родилась 7 августа 1942 года. В 1967-м окончила Театральное училище имени Щукина и была принята в труппу Государственного академического Малого театра. На экранах дебютировала на следующий год - ролью Насти, дочери трактирщика, в "Барсуках".

Смирнитский и Пашкова были женаты в 1973-1974 годах. После актер ходил под венец еще трижды.

Новости

Вышел трейлер второго сезона "Беспринципных" 16:11
Россияне назвали десять самых страшных фильмов ужасов 15:21
Трагедия с Болдуином и оператором могла быть не первой на этих съемках 14:57
Слит отрывок из "Нет пути домой", где Человека-паука обливают краской 14:37
⧣ Россия
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер триллера со Стычкиным, Лядовой и Цыгановым "Вне себя" 13:57
Фильм-кандидат на Оскар "Разжимая кулаки" выйдет в Сети 30 октября 13:26
Видео: Антоха МС записал кавер на "Лилового негра" Вертинского 13:12
⧣ утраты
Фото: kino-teatr.ru
Умерла актриса Альбина Гусельникова 12:45
От COVID умер Валерий Степанов - судья из телепрограммы "Суд присяжных" 28.10.2021
Умер актер из "Звездного пути" Дик Эванс 28.10.2021
⧣ происшествия
Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Госпитализированный Борис Щербаков рассказал о своем лечении 28.10.2021
Актер Борис Щербаков госпитализирован с поражением легких 28.10.2021
СМИ: С коронавирусом госпитализирована мать Николая Баскова 27.10.2021