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29.10.2021 18:02

Церемония открытия международного проекта "Встреча с Китаем 2021" состоялась в Тяньцзине

22 октября в Тяньцзине прошла церемония отправки в пресс-тур третьей международной группы журналистов, работающих над серией репортажей "Встреча с Китаем - 2021". Мероприятие посвящено теме "Политика реформ и открытости - прекрасная жизнь". Находящиеся в Китае корреспонденты зарубежных СМИ, зарубежные работники сферы Интернета, журналисты ключевых и региональных новостных сайтов и представители некоторых торговых сайтов приняли участие на церемонии. Они посетят Тяньцзинь, Сучжоу, Шэньчжень, Хайнань, познакомят людей с открытостью Китая внешнему миру, его достижениями в области предпринимательства и инноваций, культурной жизни и в других областях, покажут миру прекрасную и многогранную жизнь людей.

В церемонии открытия мероприятия приняли участие заместитель директора Администрации по надзору за киберпространством КНР Ню Ибин и заместитель председателя Народного политического консультативного совета г. Тяньцзинь Ли Шаохун.

Советник первого класса отдела по распространению информации Администрации по надзору за киберпространством КНР, заместитель начальника отдела Чжан Юн в своей речи сказал, что на обширной китайской земле ежедневно ведется работа по созданию прекрасной жизни. Чжан Юн выразил надежду на то, что все присутствующие будут находить источники новостей и старательно распространять их, истории о стремлении к мечте, истории мирного развития и взаимовыгодного сотрудничества Китая, чтобы повысить уровень понимания Китая в мире.

В своей речи заместитель главного редактора сайта газеты China Daily Ван Хао сказал, что с апреля текущего года группа китайских и зарубежных корреспондентов провела более 100 репортажей в провинциях Шэньси, Хубэй, Гуйчжоу, Фуцзянь, Гуанси-Чжуанском и Синьцзян-Уйгурском автономных районах. Сотрудники "Большой пятерки сферы Интернета" Китая, представляющие более 10 стран, яркими сообщениями совместно с ведущими китайскими и зарубежными СМИ создали образ китайского среднезажиточного общества.

Заместитель начальника отдела пропаганды и агитации при городском комитете Тяньцзиня, директор отдела информатизации и Интернета г. Тяньцзинь Ван Юнь в своей речи сказал, что Тяньцзинь появился благодаря морю и развивается благодаря ему. Морской порт Тяньцзиня является крупнейшим универсальным портом в Северном Китае и имеет самый высокий уровень в мире среди глубоководных причалов, созданных человеком. Морской порт Тяньцзиня является важным окном для выхода Китая на мировую арену. Тяньцзинь - это город с высоким уровнем сервиса. В городе реализуется реформа по сокращению управленческого аппарата и предоставлению больших прав нижестоящим органам власти, создается благоприятная предпринимательская среда. Рост и развитие предприятий - это всeпpоникaющaя цель Тяньцзиня.

Зарубежный эксперт редакции газеты China Daily Эрик Нильсон очень рад снова оказаться в Тяньцзине. "Я был здесь не один раз. Несмотря на то, что место остается прежним, каждый раз я испытываю новые эмоции, поскольку этот город стремительно развивается". Он сказал, что поддержка нуждающихся и всестороннее развитие - это не только история Китая, но и история всего человечества. Будучи корреспондентом газеты China Daily, за прошедшие 15 лет он посетил многие города и деревни Китая, стал свидетелем преодоления Китаем невообразимых трудностей и достижения невиданных результатов.

Главный редактор сайта газеты China Daily Хань Лэй представила участникам мероприятия документальный фильм о международном распространении китайской культуры "Let`s go to China". Она сказала, что в настоящее время все больше и больше иностранцев начинают изучать и понимать китайскую культуру. Одним из этих фанатов является Кевин Кук. Будучи главным героем фильма "Let`s go to China", он посетил многие места вдоль Великого шелкового пути. В округе Цзиндэчжэнь он постиг старинный способ производства фарфора, в Сиане и Ханьчжуне узнал древние секреты производства бумаги. Пробуя деликатесы в городе Чэнду, он познал волшебную силу китайских лекарственных растений. В пещере Могао в Дуньхуане Кевин увидел несравненные настенные рисунки. В шанхайской киностудии он нашел "Великого мудреца" - Сунь Укуна... Благодаря этому документальному фильму мы можем вместе с Кевином проделать путь знакомства с удивительной китайской культурой, почувствовать ее особое очарование.

Материалы предоставлены Chinadaily.com.cn

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