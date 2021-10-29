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Четвертый сезон сериала "Скорая помощь" с Гошей Куценко выходит на НТВ

ТВ и сериалы
    29.10.2021, 15:35
Текст:   Сусанна Альперина
Фото: Предоставленно НТВ Фото: Предоставленно НТВ
Фото: Предоставленно НТВ

В эфире телеканала НТВ - премьера нового, четвертого, сезона остросюжетной мелодрамы "Скорая помощь" ( 1 ноября в 21.20). Главного героя - Константина Кулыгина, в прошлом водителя бригады "Скорой", а в настоящем - квалифицированного врача - исполнил заслуженный артист России Гоша Куценко. Также в сериале снимались Екатерина Волкова, Александр Тютин, Марина Доможирова, Степан Куликов, Пётр Баранчеев и Азиз Бейшеналиев.

В новом сезоне героям предстоит научиться работать без своего харизматичного руководителя - Ольги Арефьевой (Екатерина Волкова), а также продолжать помогать многим людям со своими судьбами и историями. Среди них: молодая орнитолог, которая просит спасти не только её, но и птицу из Красной книги; раввин, едва не погибший от халатного отношения врачей из другой "Скорой"; охранник парка, решивший спасти отдыхающих от рюкзака с бомбой, и другие пациенты. Будут и обретения, и потери, но в целом героям удастся выстоять. Как и прежде, им помогут высокий профессионализм, душевная отзывчивость и крепкая дружба.

Прямая речь

Гоша Куценко, актер:

"Скорая помощь", новый сезон… У меня ощущение, что это история моей жизни. И не самой плохой: интересной, наполненной жизни. Наверное, так и складывалась бы моя жизнь, если бы я стал врачом. О чём, кстати, мечтала моя мама. В наше невероятно изменившееся, безумное время эта роль Константина Кулыгина стала для меня настоящей драгоценностью. Именно этой работой я высказываю глубочайшее уважение и почтение врачам "Скорой помощи". Низкий поклон нашим героям в жизни от нас наших героев на экранах…"

Марина Доможирова, актриса:

"Наши сценаристы замечательно написали прекрасный сценарий. Много будет неожиданного, много будет новых поворотов, много будет сюрпризов для зрителя. Хочу сказать, что, конечно, мы от этого сезона ожидаем многого, будут и полюбившиеся герои, и новые герои добавятся также в четвёртом сезоне. Команда у нас как всегда потрясающая, каждый за своё дело радеет, каждую деталь продумывает. Поэтому, конечно же, будет бомба. Я в этом не сомневаюсь".

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