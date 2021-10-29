Указ главы Чувашской Республики от 29 октября 2021 года № 177 "О внесении изменения в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166"

Руководствуясь статьей 73 Конституции Чувашской Республики, постановляю:

1. Внести в Указ Главы Чувашской Республики от 20 июня 2020 г. № 166 "О мерах, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Чувашской Республики" (в редакции указов Главы Чувашской Республики от 27 июня 2020 г. № 173, от 11 июля 2020 г. № 182, от 28 июля 2020 г. № 202, от 15 августа 2020 г. № 209, от 19 августа 2020 г. № 211, от 22 августа 2020 г. № 213, от 28 августа 2020 г. № 216, от 4 сентября 2020 г. № 223, от 11 сентября 2020 г. № 227, от 19 сентября 2020 г. № 231, от 29 сентября 2020 г. № 261, от 17 октября 2020 г. № 275, от 2 ноября 2020 г. № 285, от 10 ноября 2020 г. № 292, от 23 ноября 2020 г. № 294, от 5 декабря 2020 г. № 307, от 12 декабря 2020 г. № 311, от 16 января 2021 г. № 3, от 23 января 2021 г. № 8, от 9 февраля 2021 г. № 13, от 12 февраля 2021 г. № 15, от 20 февраля 2021 г. № 26, от 24 февраля 2021 г. № 27, от 31 марта 2021 г. № 42, от 29 мая 2021 г. № 71, от 29 июня 2021 г. № 93, от 13 августа 2021 г. № 121, от 23 августа 2021 г. № 124, от 31 августа 2021 г. № 129, от 14 сентября 2021 г. № 141, от 28 сентября 2021 г. № 154, от 11 октября 2021 г. № 167, от 20 октября 2021 г. № 170, от 25 октября 2021 г. № 173) следующие изменения:

в пункте 1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"1. С 1 ноября 2021 г. до особого распоряжения при улучшении санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан в возрасте старше 60 лет, не имеющих сертификата профилактической прививки против COVID-19, либо справки медицинской организации о прове­денной профилактической прививке против COVID-19, либо документа, подтверждающего факт перенесенного в течение последних шести месяцев заболевания COVID-19, соблюдать режим самоизоляции, за исключением:";

в абзаце третьем слова ", прогулки и занятия физической культурой и спортом" исключить;

в пункте 5.1:

абзац одиннадцатый после слова "деятельность" дополнить словами "парикмахерских, салонов красоты, косметических салонов,";

дополнить новым абзацем пятьдесят первым следующего содержания:

"4) площадь зала обслуживания посетителей объекта общественного питания не менее 150 кв. метров.";

абзацы пятьдесят первый - пятьдесят шестой считать соответственно абзацами пятьдесят вторым - пятьдесят седьмым;

в пункте 5.2:

в абзаце первом слова "в абзацах девятом - тринадцатом" заменить словами "в абзацах девятом, десятом, двенадцатом";

абзац второй изложить в следующей редакции:

"Приостановить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно действие абзацев одиннадцатого, тринадцатого - восемнадцатого пункта 4, абзацев второго - пятого, одиннадцатого - тринадцатого, пятнадцатого -семнадцатого, двадцать первого - тридцать седьмого, пятьдесят второго -пятьдесят седьмого пункта 5.1 настоящего Указа.";

абзац седьмой изложить в следующей редакции:

"3) торговые объекты по реализации продовольственных товаров, а также по реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в пунктах 21-23, 27-29 приложения № 1 к настоящему Указу;".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Чувашской Республики О.Николаев







