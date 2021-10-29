Демонстрационный экзамен и скиллс-паспорт повышают конкурентоспособность страны

Агентство Ворлдскиллс Россия добилось больших результатов на мировых чемпионатах профессионального мастерства и смогло внедрить свои стандарты в систему подготовки кадров в стране. Сегодня агентство является оператором трех национальных проектов - "Образование", "Демография", "Производительность труда". О том, какие инструменты используются в их реализации, "РГ" рассказала заместитель генерального директора АНО "Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)" по международной деятельности, член совета директоров WorldSkills Asia Алина Досканова.

Алина, в 2017 году Ворлдскиллс Россия разработало и внедрило инструменты демонстрационного экзамена и скиллс-паспорта. Как они помогают удовлетворить запрос рынка труда на высококвалифицированные кадры?

Алина Досканова: Когда наша страна вступила в международное движение WorldSkills и начала принимать участие в международных чемпионатах, у нас были большие ожидания и уверенность в нашей команде. Казалось, что наши выпускники, которые проходят итоговую аттестацию в колледжах, имеют опыт в производственной практике и их уровень владения профессиональными навыками не ниже, чем в других странах. Однако первые результаты нас не порадовали: по итогам чемпионата в Лейпциге в 2013 году мы занимали последние и предпоследние позиции по разным компетенциям. Встал вопрос: "Как можно исправить эту ситуацию?" Тогда мы пересмотрели всю систему подготовки кадров, включая содержание программ и используемые механизмы. И поняли: важно, чтобы не только конкурсанты (участники чемпионатов) могли показывать свои практические навыки и мастерство, но и чтобы такую возможность имели студенты, а также выпускники образовательных учреждений. И тогда мы предложили изменить формат итоговой аттестации. Если раньше это было написание диплома и ответы на вопросы тестов, то теперь - практический демонстрационный экзамен. Он позволяет дать выпускнику колледжа независимую оценку, которая и лежит в основе методики Ворлдскиллс Россия. На экзамене выполняются конкретные трудовые функции и задачи, необходимые в дальнейшем на рабочем месте. Так, к примеру, автомеханик должен найти неисправность в автомобиле и устранить ее, а повар - приготовить какие-то блюда и так далее.

Почему важны именно результаты демонстрационного экзамена, а не общие теоретические познания?

Алина Досканова: Потому что задания для него разрабатываются вместе с работодателями и производителями оборудования и материалов. И тогда работник оценивается по объективным измеряемым критериям. Человек, который прошел демэкзамен, и тот, кто его оценивает, могут увидеть и понять, в чем конкретно нужно усовершенствовать его навыки, какие и где произошли разрывы. Например, фрезеровщики, токари сдают экзамены на станках с ЧПУ. Но есть работодатели, которым необходима настройка станков с ЧПУ, а есть те, которым важны еще и навыки программирования такого станка. И работодатель может выбрать работника не просто с "корочкой" техника, а именно с теми навыками, которые ему нужны.

А какую роль в этом играет скиллс-паспорт?

Алина Досканова: Скиллс-паспорт - это документ, удостоверяющий результаты демэкзамена, который подтверждает независимость оценки и признание уровня владения профессиональными навыками. Компании заинтересованы в том, чтобы участвовать в проведении демэкзаменов в колледжах, потому что их результаты позволяют при подборе персонала взять на работу кандидата под конкретные производственные задачи. Или же, если экзамен проходит в рамках самой компании, выявлять сильные и слабые стороны и впоследствии обучать работника по недостающим компетенциям. Также часто бывает, что результаты работы не удовлетворяют, и это списывают на плохие материалы, а на самом деле была некачественно выполнена работа с ними. Поэтому многие работодатели заинтересованы в том, чтобы поставлять колледжам свое оборудование, учить именно на нем. Ведь выпускники гарантируют качество выполняемой на нем работы.

Фото: предоставлено пресс-служба «Ворлдскиллс Россия»

Сейчас уже около 650 отечественных компаний используют оба инструмента для оценки квалификации персонала и подбора кадров. Есть ли примеры того, как эти созданные Ворлдскиллс Россия инструменты используются в других странах?

Алина Досканова: В 2019 году у нас проходил мировой чемпионат WorldSkills в Казани, где наша команда выступила очень успешно. И по его результатам международная организация WorldSkills International приняла решение признать российскую инициативу и всем участникам чемпионата выдать скиллс-паспорта. После этого у нас начали перенимать опыт и выдавать скиллс-паспорта по результатам национальных чемпионатов и другие страны. Дальше всех у нас продвинулась работа со странами СНГ, поскольку это единый рынок труда. Например, у нас реализуется проект с Узбекистаном, где скиллс-паспорт приравнен к официальному документу о среднем профессиональном образовании и даже имеет более высокий статус. У нас есть программа обучения мигрантов на территории РФ. И начинает выстраиваться система единой независимой оценки компетенций со странами СНГ.

Степень мобильности кадров внутри СНГ высока, но при этом уровень их квалификации не всегда соответствует требованиям рынка. Как решается эта проблема с помощью демонстрационного экзамена и скиллс-паспорта?

Алина Досканова: Мы работаем с разными странами и организациями. На Исполнительном комитете СНГ летом 2021 года было подписано соглашение о содействии занятости, в котором страны-члены договорились о сотрудничестве по выстраиванию системы независимой оценки компетенций с выдачей скиллс-паспорта по результатам совместного обучения по коротким программам. Также совместно со странами СНГ в этом году стартовала евразийская программа развития компетенций, которая включает в себя совместное обучение и проведение евразийского чемпионата для стран СНГ. Кроме того, мы создаем общий банк образовательных программ и оценочных инструментов, чтобы мы могли внедрять единый стандарт системы независимой оценки.

Если рабочий определенной специальности - токарь, сварщик, электромонтажник и так далее - получил скиллс-паспорт в России и в Узбекистане, можно ли утверждать, что это будут рабочие одинаковой квалификации, одинакового уровня подготовки?

Алина Досканова: Безусловно. Потому что мы можем посмотреть, какой именно модуль он выполнял при сдаче демонстрационного экзамена. Эти навыки полностью отражены в скиллс-паспорте. И работодатель может посмотреть, на какую конкретно работу можно его трудоустраивать. А если эти выпускники выполняли задания разного уровня, то это также отражается в документе. Мы это называем кодом оценочных средств - разные коды отражают разные уровни владения профессиональными навыками.

Какие еще технологии и инструменты Ворлдскиллс Россия транслируются в другие страны?

Алина Досканова: Пандемия в некоторой степени помогла совершить прорыв в развитии цифровых технологий, и мы смогли провести чемпионат в дистанционно-очном формате, обучение для иностранных специалистов, а также независимую оценку компетенций по итогам обучения. Этот опыт был использован российскими регионами, и к нему начали подключаться другие страны. В связи с этим у нас появилось несколько больших проектов. Так, в этом году Россия стала площадкой проведения азиатского чемпионата в режиме онлайн с использованием дистанционных технологий. Сейчас мы реализуем совместные проекты с ПРООН: в Узбекистане - по созданию центров оценки компетенций, в Киргизии - по цифровой трансформации системы подготовки кадров. То есть у нас появился набор инструментов, который способствует развитию навыков, а также комплексные решения и программы для развития национальных систем подготовки кадров.

По сути, Ворлдскиллс Россия содействует международному развитию навыков для совершенствования систем СПО в странах.

Фото: предоставлено пресс-служба «Ворлдскиллс Россия»

Любое производство подразумевает возможность предъявить претензии, если качество продукта не устраивает. А как вы отреагируете, если окажется, что уровень квалификации ниже, чем отмечено в скиллс-паспорте?

Алина Досканова: Это маловероятно. В том и ценность подхода Ворлдскиллс Россия: мы показываем реальный уровень владения навыками. Это не оценка - тройка или пятерка, в которой в принципе может присутствовать элемент субъективности. Мы демонстрируем, на каком уровне человек выполнил или не выполнил практическое задание. Например, если это какое-то изделие, то оно проверяется измерительными приборами. Соответствие стандартам полученного изделия отражается в результатах, в том, сколько баллов человек набирает. И сразу видно, какой у него уровень владения компетенцией.

То есть на этом экзамене шпаргалка не поможет?

Алина Досканова: Совершенно точно не поможет. Но эти инструменты важны не только в профессиональной подготовке. Качество жизни людей в стране во многом зависит от уровня производства и производительности труда в целом. И если поставлена задача повышать экспортный потенциал и выходить на мировые рынки, то для этого продукция наших предприятий должна соответствовать всем международным стандартам. Демонстрационный экзамен как раз показывает уровень владения компетенцией, который можно сравнить с мировым и понять, в какую сторону двигаться, чтобы достичь его.