Для ускорения сборки Су-57 применят дополненную реальность

Проект использования дополненной реакции при сборке истребителей пятого поколения Су-57 получил главную награду конкурса Объединенной авиастроительной корпорации.

- Наша технология предполагает использование AR-устройств для наложения цифровой модели агрегата на реальный объект. Это помогает визуализировать положение деталей в процессе сборки воздушного судна, что позволяет выполнять технологические операции с высокой точностью за меньшее время, - приводит пресс-служба ОАК слова ведущего программиста КнААЗ имени Гагарина Валерия Тимохина.

Также дополненная реальность будет применяться при окраске готовых самолетов - АR-устройства помогут визуализировать контуры перед нанесением покрытий, а затем контролировать качество окраски. В рамках пилотного проекта очки дополненной реальности используют в Комсомольске-на-Амуре и для осмотра агрегатов.

- На этапе запуска серии находятся сразу несколько наших ключевых самолетных программ. Главная производственная задача на ближайшую перспективу - быстрое увеличение выпуска в продукции в разы. Для этого важно обеспечить равномерно высокий уровень производственной культуры на всех площадках корпорации. Такие конкурсы позволяют определить самые передовые практики и решения, тиражировать их на весь контур ОАК, - рассказал заместитель главы корпорации по производству и техническому развитию Дмитрий Блощинский.