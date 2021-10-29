Постановление губернатора Еврейской автономной области от 29 октября 2021 года № 310 "О внесении изменений и дополнения в некоторые постановления губернатора Еврейской автономной области"

В соответствии с письмом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области от 27.10.2021 № 79-00-02/18-3066-2021 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 20.03.2020 № 57 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Еврейской автономной области" следующие изменения и дополнение:

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Запретить на территории Еврейской автономной области проведение досуговых, культурно-просветительских, выставочных, просветительских, рекламных и любых других массовых мероприятий, за исключением театрально-зрелищных, зрелищно-развлекательных мероприятий, проводимых областными государственными и муниципальными учреждениями культуры, организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по демонстрации кинофильмов, а также официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней, в том числе выполнения нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), без привлечения зрителей.

Действие настоящего пункта не распространяется на деятельность государственных органов Еврейской автономной области и органов местного самоуправления муниципальных образований Еврейской автономной области.".

1.2. Абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5. Обязать с 01 ноября 2021 года организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, осуществляющих деятельность в сфере оказания услуг фитнес-центров, услуг гостиничного хозяйства, услуг по демонстрации кинофильмов, с 08 ноября 2021 года организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, осуществляющих официальные спортивные, официальные физкультурные, театрально-зрелищные, зрелищно-развлекательные мероприятия, с 15 ноября 2021 года организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, осуществляющих деятельность в торговых центрах, а также осуществляющих деятельность в сфере услуг общественного питания:".

1.3. Дополнить пунктом 6 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"6. Разрешить с 08 ноября 2021 года проведение на территории Еврейской автономной области:

6.1. Официальных физкультурных и официальных спортивных мероприятий муниципального, регионального и межрегионального уровней, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), без привлечения зрителей при условии соблюдения требований Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31.07.2020.

6.2. Театрально-зрелищных и зрелищно-развлекательных мероприятий, проводимых областными государственными и муниципальными учреждениями культуры, организациями, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по демонстрации кинофильмов.

Областным государственным и муниципальным учреждениям культуры, организациям, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг по демонстрации кинофильмов, обеспечить заполнение залов не более чем на 50% с учетом соблюдения санитарно-эпидемических требований и методических рекомендаций, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0202-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций и Методических рекомендаций МР 3.1/2.1.0198-20 3.1. Профилактика инфекционных болезней. 2.1. Коммунальная гигиена. Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении конгрессной и выставочной деятельности".".

2. Внести в постановление губернатора Еврейской автономной области от 01.04.2020 № 75 "Об установлении обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Еврейской автономной области" следующие изменение и дополнение:

- в пункте 3:

в абзаце первом слова "следующих организаций и объектов" заменить словами "следующих мероприятий, организаций и объектов".

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

"с 08 ноября 2021 года - спортивных, физкультурных, театрально-зрелищных и зрелищно-развлекательных мероприятий;".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 08 ноября 2021 года.

Заместитель председателя правительства области Г.В.Соколова







